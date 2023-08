Dobre wiadomości dla Huberta Hurkacza przed US Open. Nieunikniona zmiana lidera

Hubert Hurkacz na występy za oceanem wybrał się po naprawdę udanym dla siebie Wimbledonie . Polak odpadł z niego dopiero po porażce z Novakiem Djokoviciem , co na pewno wstydem dla niego nie jest. Wrocławianin na występach na londyńskiej trawie mógł śmiało budować swoją pewność siebie przed zbliżającymi się turniejami rangi ATP 1000 w Kanadzie i USA , a przede wszystkim wielkoszlemowym US Open .

Trzeba przyznać, że okres przygotowawczy do amerykańskiego wielkiego szlema Hurkacz z pełną odpowiedzialnością może uznać za udany . W dwóch "tysięcznikach" Polak dotarł odpowiednio do trzeciej rundy oraz półfinału. W obu przypadkach na jego drodze stanął lider rankingu Carlos Alcaraz . Hiszpan dwukrotnie okazał się lepszy, ale nasz tenisista napędził Alcarazowi wiele strachu. 20-latek potrzebował zawsze trzech setów, aby Huberta pokonać .

Hurkacz awansował, Alcaraz spadnie z fotela lidera?

Dobre wyniki Polaka musiały mieć odzwierciedlenie w najnowszym notowaniu rankingu ATP. W nim Hurkacz zanotował skok o trzy pozycje. Z 20. miejsca na świecie, przesunął się na 17. lokatę . W związku z tym właśnie z tym numerem najprawdopodobniej będzie rozstawiony Hubert Hurkacz w amerykańskim US Open. Rok temu do turnieju przystępował z numerem osiem .

Obu bezwzględnie najlepszych tenisistów na świecie dzieli bowiem obecnie zaledwie 20 punktów , a Carlos Alcaraz na US Open będzie bronić 2000 punktów , które otrzymał za wygranie rok temu tego turnieju. Djoković podchodzi z czystą kartą, gdyż rok temu w US Open nie grał. Serb potrzebuje wygrać tylko pierwszy mecz turnieju , aby przejąć liderowanie światowemu rankingowi.

Za potencjalny awans do drugiej rundy US Open dostanie bowiem 90 punktów, a to będzie oznaczało, że do końca amerykańskiego turnieju będzie pewny pozycji lidera w notowaniu po zakończeniu ostatniego wielkiego szlema w tym sezonie.