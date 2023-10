Dobra wiadomość dla Hurkacza. Polakowi ubył najgroźniejszy konkurent

Ostatnio Alcaraz spisał się ciut gorzej, gdyż w Szanghaju odpadł już w czwartej rundzie, ale mimo to miał być główną gwiazdą turnieju w Bazylei , która nieodłącznie kojarzy się z Federerem. Szwajcar, w domowej imprezie, bo przecież stamtąd pochodzi, triumfował aż 10 razy.

Ostatnie dni dla tego ostatniego były dla niego prawdziwą huśtawką nastrojów. W Szanghaju 26-letni wrocławianin spisał się doskonale i sięgnął po jeden z największych sukcesów w karierze, gdyż po raz drugi triumfował w imprezie rangi 1000 . W finałowym spotkaniu w Chinach Polak zmierzył się z Andriejem Rublowem i po trzysetowym pojedynku rozstrzygnął go na swoją korzyść tie-break. Dzięki wygranej w Szanghaju Hurkacz znacznie poprawił swoją sytuację w rankingu ATP, w którym zajmuje obecnie jedenaste miejsce. Również na jedenastej pozycji Hurkacz jest w rankingu Race , który wyłoni czołową ósemkę mającą prawo gry w finałach ATP w Turynie.

Tenis. Hubert Hurkacz zagra w Bazylei i Paryżu

Niestety, bezpośrednio po wygranej w Szanghaju Polak nie poszedł za ciosem i nie zaprezentował równie wysokiej dyspozycji podczas turnieju w Tokio. W stolicy Japonii nasz zawodnik niespodziewanie odpadł już w 1/16 finału po porażce z chińskim tenisistą Zhizhenem Zhangiem . Przegrana już na tak wczesnym etapie tokijskich zawodów utrudni Hurkaczowi walkę o miejsce w czołowej ósemce i starania o wyjazd do stolicy Piemontu.

Z plusów, wrocławianin będzie miał więcej czasu, aby zaaklimatyzować się w Europie . Turniej w Bazylei potrwa od 23 do 29 października, a potem zobaczymy go jeszcze w paryskiej hali Bercy (30 października-5 listopada).

To będzie dla Hurkacza albo koniec sezonu, albo zakwalifikuje się do finałów ATP w Turynie, które potrwają od 12 do 19 listopada. Wcześniej grał w nich tylko raz - w 2021 roku, ale nie wyszedł z grupy, przegrywając wszystkie mecze.