Magda Linette została ostatnią Polką w rywalizacji w Dubaju - jeszcze przed startem tego turnieju z gry wycofała się Iga Świątek, a odpadły już: Katarzyna Piter (w deblu) i Magdalena Fręch (w singlu). Poznanianka dwa swoje pierwsze spotkania wygrała po trzysetowych bataliach, zwłaszcza wczorajszy sukces z Jekatieriną Aleksandro był godny uznania. 34-latka wygrała z zawodniczką rozstawioną z "8", znacznie wyżej od siebie notowaną. A bardzo podobne zadanie czekało też ją dzisiaj - niecałe 24 godziny później.

Kalendarz WTA 1000 w Dubaju jest bowiem bezlitosny - trzeba tu grać niemal codziennie. Linette już dzisiaj mogła zapewnić sobie duży bufor bezpieczeństwa w rankingu - wkrótce przyjdzie jej bowiem bronić aż 215 punktów w Miami - to jej największa zdobycz w całym poprzednim sezonie. Na Florydzie była w ćwierćfinale, dziś mogła to powtórzyć w Dubaju.

Warunkiem było jednak pokonanie Clary Tauson - typowej "strzelby", zarazem jednak zawodniczki dość chimerycznej. Niedawno w Abu Zabi i Dosze przegrała z Sarą Bejlek i Kateriną Siniakovą. W Dubaju nawierzchnia jest jednak szybsza, bardziej jej sprzyja. Rok temu ograła tu Arynę Sabalenkę, później dotarła do finału. I mecz o tytuł przegrała z Mirrą Andriejewą.

WTA 1000 w Dubaju. Magda Linette kontra Clara Tauson na New Court 1. Stawką ćwierćfinał

W początkowej fazie spotkania obie dość bezpiecznie kontrolowały własne gemy serwisowe. Z tej reguły jako pierwsza "wyrwała" się Tauson, wywalczyła szansę na przełamanie w piątym gemie. Dłuższą wymianę z głębi kortu zdecydowała się przerwać właśnie Dunka, zaskakującym dropszotem. Trafiła w siatkę. A przy jej drugiej okazji znakomitym uderzeniem popisała się Linette.

Magda Linette Dar Yasin/Associated Press East News

W końcu jednak ten "kryzys" nastąpił - w najgorszym możliwym momencie. W dziewiątym gemie, gdy Polka mogła objąć prowadzenie 5:4 i zrzucić presję serwisową na młodszą rywalkę. Trochę zawiodło pierwsze podanie, przy drugim Tauson od razu przechodziła do ataku. Wcześniej Magda dość skutecznie się w takich sytuacjach broniła, tu nie dała rady. Jej bekhend wylądował centymetry za końcową linią - i stało się.

Dunka za moment zapewniła sobie triumf w tym secie - 6:4 po 54 minutach gry. Niby w tych swoich gemach serwisowych miała momenty słabości, ale tylko chwilowe. Nie prezentowała niczego wielkiego, niemniej nie dała Polce ani jednej szansy na przełamanie w całym secie. Kapitalnie funkcjonowało pierwsze podanie faworytki - 12 razy udało jej się trafić w karo, wygrała wszystkie te akcje.

Jeden kamyk - i przegrany własny gem serwisowy - ruszył, niestety, lawinę. Linette źle zaczęła drugą partię, Tauson cieszyła się z breaka. A za moment podwyższyła na 2:0. Już po raz trzeci w tym spotkaniu był stan 30-30 przy podaniu Dunki. I to ona zdobyła ten kolejny punkt.

A szkoda, bo już za chwilę Polka zaczęła momentami "czarować" na korcie - pięknymi skrótami, efektownymi akcjami ofensywnymi. Wciąż szwankowało to drugie wprowadzenie piłki, często za lekkie i za wysokie, z idealną wysokością odbicia dla rywalki. Magda wyszła jednak z trudnej sytuacji, zdobyła pierwszego gema, mimo kłopotów z palcem w prawej ręce.

Clara Tauson JOSEF BOLLWEIN / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Tyle że Tauson i tak w końcu wywalczyła drugie przełamanie, choć nieco później. Odskoczyła na 4:1, była już blisko ćwierćfinału.

Poznaniankę stać było na jeszcze jeden zryw, w końcu przy stanie 30-30 i serwisie Dunki to ona okazała się lepsza w kolejnej okazji. Wykorzystała pierwszą okazję w meczu, zapisała breaka po swojej stronie.

Dalszej pogoni jednak nie było, Tauson wróciła do swoich potężnych forhendów. Była lepsza, zasłużenie wygrała 6:4, 6:2. I awansowała do najlepszej "8" turnieju w Dubaju.O półfinał zagra z lepszą z pary Jessica Pegula - Iva Jović.

Linette zaś w przyszłym tygodniu powinna wystąpić w WTA 500 w Meridzie - jest zgłoszona do turnieju w Meksyku.

Dokładny zapis relacji "na żywo" z meczu Magdy LInette z Clarą Tauson można znaleźć tutaj.

Clara Tauson Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Magda Linette FOTO OLIMPIK/NurPhoto/NurPhoto via AFP AFP

