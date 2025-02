Dobę po porażce Hurkacza dotarła z Marsylii cudna informacja. Polak zagra w finale

Z każdym tygodniem coraz lepiej wygląda współpraca na linii Jan Zieliński - Sander Gille. Obaj tenisiści postanowili zmieć deblowych partnerów przed sezonem i na ten moment wygląda, że wyszli na tym całkiem dobrze. Przed tygodniem Polak i Belg otarli się o tytuł ATP 500 w Rotterdamie. W drodze do finału pokonali m.in. liderów deblowego rankingu Marcelo Arevalo i Mate Pavicia . Przegrali dopiero w finale i to po super tie-breaku z duetem finalistów Australian Open - Simone Bolelli/Andrea Vavassori .

W zeszłym tygodniu ostatecznie nie udało się zdobyć głównego trofeum, ale kto wie - być może wydarzy się to już za dwa dni. Para z naszym reprezentantem awansowała właśnie do decydującego starcia podczas ATP 250 w Marsylii. Niewiele brakowało, a przygoda Zielińskiego i Gille'a skończyłaby się w tej lokalizacji już na pierwszej rundzie, podczas starcia z przyjacielem Polaka - Kamilem Majchrzakiem. Zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego i grający z nim Szymon Walków mieli meczbola w tie-breaku drugiego seta , ale ostatecznie Jan i Sander triumfowali 3:6, 7:6(7), 10-3.

Jan Zieliński i Sander Gille w finale ATP 250 w Marsylii. Znakomity czas dla polsko-belgijskiego duetu

Pojedynek rozpocząć się idealnie z perspektywy duetu Zieliński/Gille. Już na "dzień dobry" Polak i Belg wywalczyli sobie przełamanie, co później potwierdzili wygranym serwisem do zera. Chwilę później rywale odrobili jednak straty. Jan i Sander niespodziewanie wypuścili z rąk prowadzenie 40-15 przy swoim podaniu i doszło do wyrównania. Goransson i Verbeek poszli za ciosem i w szóstym gemie doprowadzili do decydującej piłki, która oznaczała szansę na 4:2 dla szwedzko-holenderskiego duetu. Tym razem kluczowy punkt trafił jednak na pary z naszym reprezentantem.