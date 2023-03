Do siedmiu razy sztuka. Magdalena Fręch lepsza od triumfatorki US Open!

Dla Magdaleny Fręch początek 2023 roku był wybitnie nieudany. Łodzianka koniecznie chciała wrócić do czołowej setki rankingu, ale nie przez występy w turniejach ITF, ale WTA, także te wielkie. W sześciu kolejnych próbowała przedostać się przez kwalifikacje, wygrała w nich zaledwie dwa pojedynki, awansu do głównej drabinki nie zdobyła . Podobnie miało być tydzień temu w Austin, ale tuż przed rozpoczęciem rywalizacji w Teksasie zwolniło się dla niej miejsce . Tyle że awansu wciąż nie miała, przegrała po bardzo zaciętym spotkaniu z Danielle Collins i odpadła .

W Indian Wells na główną drabinkę Polka liczyć nie mogła, ale przynajmniej została rozstawiona w dwustopniowych kwalifikacjach, z trzynastką. Pierwszą rywalką była 18-letnia Robin Montgomery, wielka nadzieja amerykańskiego tenisa. Półtora roku temu wygrała juniorski US Open w singlu i deblu, później dostała dziką kartę do kwalifikacji turnieju w San Diego, a w nim ograła dwie rywalki z TOP-50: Chinkę Shuai Zhang (WTA 27) i Bernardę Perę (WTA 43). Miała wielkie możliwości, ale przestała je wykorzystywać. Dlaczego - pokazał to m.in. mecz z Fręch.