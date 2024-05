Novak Djoković nie bez problemów, ale przebrnął mecz drugiej rundy turnieju ATP 1000 w Rzymie. Serb pokonał 6:3, 6:1 Francuza Corentina Mouteta. 25-latek postraszył wracającego do rywalizacji Serba, ale na nic więcej rywal mu nie pozwolił. Do skandalicznych scen doszło po meczu. Lider rankingu podczas podpisywania autografów dostał cios butelką z trybun i od razu upadł na ziemię. Organizatorzy wyjaśnili, że był to nieszczęśliwy wypadek, ale wniesienie takiej stalowej butelki na trybuny z pewnością jest skandaliczne.