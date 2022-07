Djoković znalazł nietypowy sposób na świętowanie triumfu. Błyskawiczna reakcja Nadala

Novak Djoković znalazł świetny sposób na to, jak świętować swoje 7. zwycięstwo na Wimbledonie. Zabrał swoje dzieci - Stefana i Tarę - na wimbledoński kort, by mogły się wyszaleć przy pustych trybunach: tylko one i wimbledońska trawa.

Dzieci Novaka Djokovicia szalały na korcie Wimbledonu. Komentarz Rafy Nadala

Mały Stefan biegał jak nakręcony dookoła, natomiast Tara dość szybko się zmęczyła. Wtedy tata wziął ją "na barana" i pobiegł razem z nią.

Djoković podzielił się nagraniem z tego momentu na Instagramie. "Cenne chwile z moją rodziną" - podpisał filmik. "To przywilej móc dzielić z nimi moją podróż" - podkreślił. I podziękował organizatorom Wimbledonu za to, że mu to umożliwili.

Błyskawicznie na nagranie zareagował w sieci wielki konkurent Djokovicia, czyli Hiszpan Rafael Nadal. - Wow! Wspaniały moment! Ciesz się tym i wielkie gratulacje! - napisał pod postem Serba hiszpański tenisista.

Novak i jego żona Jelena zrobili sobie też wspólną sesję z pociechami i trofeum.

