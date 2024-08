Djoković zdobył złoto, a teraz zwrot akcji. Serbowie już podjęli decyzję

Novak Djoković po wielu latach starań w końcu powrócił do ojczyny ze złotym medalem olimpijskim. Serb pokonał w finale Carlosa Alcaraza i stanął na najwyższym stopniu podium, a to wszystko na oczach najbliższych. Wobec sukcesu 24-krotnego mistrza wielkoszlemowego obojętnie nie przeszedł serbski rząd. W poniedziałek ogłoszono, że na konto tenisisty i jego trenera trafi nagroda finansowa. I nie będzie to wcale nie symboliczna kwota.