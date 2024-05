Djoković zaskoczył kibiców. Nagła decyzja przed Rolandem Garrosem

Chyba jeszcze nigdy Novak Djoković nie zmagał się z takim kryzysem jak obecnie . Serb od początku roku gra mało i przede wszystkim nieskutecznie. O ile jeszcze porażka w półfinale Australian Open z rewelacyjnym Jannikiem Sinnerem nie była powodem do wstydu, o tyle odpadnięcie w trzeciej rundzie Indian Wells po starciu z Lucą Nardim zaniepokoiło kibiców najlepszego zawodnika na świecie. Pewność siebie stracił wtedy chyba sam 36-latek, który zaczął robić bardzo nerwowe ruchy. Belgradczyk postawił na rewolucję i pożegnał się z trenerem, Goranem Ivaniseviciem .

Novak Djoković zrobi to czwarty raz w karierze

Zaskakująca decyzja nie przyniosła oczekiwanych skutków. W ostatnim turnieju w Rzymie Novak Djoković zwyciężył zaledwie jedno spotkanie i pożegnał się z Wiecznym Miastem w akompaniamencie buczących kibiców. To nie było jednak jego największe zmartwienie. Ze stolicy Włoch tenisista do domu wrócił z posiniaczoną głową. W trakcie rozdawania autografów sportowiec oberwał aluminiową butelką, która wypadła z plecaka fana proszącego o podpis. Po tym zdarzeniu Serb dochodził do siebie przez pół godziny. "Miałem nudności, leciała mi krew, miałem zawroty głowy i wiele innych problemów" - mówił.