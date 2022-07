Djoković zaatakowany przez dziennikarza. Do akcji wkroczyła żona tenisisty

Novak Djoković i Rafael Nadal od lat konkurują ze sobą pod wieloma względami. Teraz, z powodu problemów zdrowotnych Hiszpana Serb stanął przed szansą na wyrównanie wyniku swojego rywala pod względem triumfów w turniejach wielkoszlemowych. Djoković ma na swoim koncie 21 wygranych, Rafael Nadal z kolei może pochwalić się 22 takimi zwycięstwami.

35-latek z tej możliwości niestety nie skorzysta, ponieważ podczas US Open wystąpić będą mogli tylko zaszczepieni zawodnicy. Djoković już wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie zamierza przyjąć szczepionki przeciw Covid-19. I tym razem tenisista za swoje poglądy został skrytykowany przez jednego z dziennikarzy.

Djoković nazwany “antyszczepionkowcem". W obronie tenisisty stanęła jego żona

Na Twitterze swoje niezadowolenie wobec postawy Djokovicia wyraził znany dziennikarz Ben Rothenberg. Amerykanin wyraził swoje rozczarowanie z powodu przedwczesnego zakończenia sezonu przez Serba i napisał, że tenisista po raz kolejny zostanie twarzą antyszczepionkowców.

Stany Zjednoczone wymagają szczepień od obcokrajowców, aby mogli wjechać do kraju. Djoković stanowczo powiedział, że wykluczył szczepienie, tym samym umacniając się jako wizerunkowa postać antyszczepionkowców - napisał.

Na wpis Rothenberga od razu zareagowała żona serbskiego tenisisty. "Przepraszam. Po prostu chcę się upewnić, by zauważono, że TY oznaczyłeś go z jakiegoś powodu jako antyszczepionkowca. On po prostu powiedział, jaki jest JEGO wybór" - odpisała Jelena Djoković. Na odpowiedź dziennikarza nie trzeba było długo czekać.

Rothenberg zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że była to decyzja podjęta przez Djokovicia, ale jego postawa "uczyniła go, świadomie lub nie, wielką ikoną ruchu antyszczepionkowego". Ta wypowiedź rozpętała burzliwą dyskusję pomiędzy ukochaną tenisisty a amerykańskim dziennikarzem.

Ze strony Rothenberga padł m.in. argument, że Novak Djoković jest wpływową postacią w świecie tenisa, a swoim zachowaniem daje zły przykład kibicom. Jelena Djoković odprawiła dziennikarza mocnymi słowami.

Dziękuje za podzielenie się swoimi przekonaniami. Mam nadzieję, nie zostaniesz za nie osądzony. Albo, że nie zostaniesz wizerunkową postacią nienawiści i zastraszania. Nigdy nie wiadomo. Ty także jesteś wpływową postacią, więc przestań proszę ciągle rozczarowywać. No chyba, że taka jest właśnie twoja rola - napisała 36-latka.

W obronie Djokovicia stanęli również kibice. "Ben, mój mąż także jest dziennikarzem i zawsze powtarza mi, że prawda musi zwyciężyć. Że nawet jeśli dziennikarz ma swoje osobiste przekonania, fakt musi być bezstronny. Że osoba na jego stanowisku zawsze opowiada tylko i wyłącznie o faktach - w przeciwnym razie dziennikarz zostaje felietonistą. Nie wiem tylko, gdzie ty pasujesz" - napisała jedna z internautek.

Zdjęcie Jelena Djoković / Julian Finney / Getty Images