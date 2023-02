Novak Djoković z oficjalną prośbą o przepustkę na teren USA

Sprawa szczepienia na koronawirusa wraca do Djokovicia jak bumerang. W styczniu 2022 roku zdążył nawet przylecieć do Australii i wprawić w złość tamtejszy rząd, który zdecydował się go deportować z kraju mającego wtedy bardzo restrykcyjne podejście do tematu szczepień. W tym roku jak wiemy problemów już nie było i Serb w świetnym stylu wygrał cały turniej. We wrześniu zeszłego roku ominął go także US Open z dokładnie tego samego powodu, dla którego teraz wysyła do władz kraju oficjalną prośbę.