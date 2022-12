Djoković w styczniu tego roku teoretycznie też w Australii wylądował, ale po długich zakulisowych przepychankach został z kraju deprortowany tuż przed rozpoczęciem tamtejszego turnieju wielkoszlemowego. Serb udał się wtedy do Melbourne bez szczepienia na Covid-19, co było niezgodne z ówczesną polityką kraju w sprawie pandemii. Od tamtego czasu australijski rząd zniósł jednak wszystkie obostrzenia, w tym wymóg okazania potwierdzenia przyjęcia szczepionki przed przekroczeniem granicy, co pozwoliło 35-latkowi na otrzymanie wizy.

Tenis. Novak Djoković bez problemu zameldował się w Australii

Powrót Djokovicia wywołał oczywiście spore zainteresowanie, pojawiło się też kilka pytań chociażby co do przyjęcia go przez publikę, ale sytuację uspokaja Craig Tiley, dyrektor Australian Open.

Mam dużą wiarę w australijską publikę. Jesteśmy dobrze wyedukowaną sportową publika, zwłaszcza ci przychodzący na tenis uwielbiają swój sport, uwielbiają oglądać najlepszych w swoim fachu, ich atletyczność, która stwarza wielkie mecze. Dlatego mam dużo wiary w fanów, że zareagują tak, jak mamy nadzieję, że zareagują i okażą szacunek ~ Craig Tiley, dyrektor Australian Open

Dla Djokovicia nadchodzący turniej będzie okazją do 10 wygranej w Australii, a gdyby ta sztuka mu się udała, to dogoniłby Rafaela Nadala w ogólnej liczbie wygranych szlemów, zdobywając swój 22. tytuł. Hiszpan również jest już w kraju kangurów, z tą różnicą, że przebywa w Sydney, gdzie przygotowuje się do United Cup. - Novak jest tutaj, to dobre dla tenisa, dobre dla fanów. Zawsze lepiej mieć na korcie najlepszych zawodników - skomentował powrót rywala Hiszpan.

Rafael Nadal / AFP

Novak Djoković / AFP