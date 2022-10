Djoković wróci do gry w Australian Open? Ważny sygnał ze strony organizatora!

Na początku 2022 roku sprawę Novaka Djokovicia śledził cały tenisowy świat - Serb nie został bowiem dopuszczony do udziału w Australian Open bo... koniec końców nie otrzymał nawet pozwolenia na swobodne przebywanie w Australii. Wszystko to miało związek z trwającą pandemią COVID-19.

"Djoko" sprzeciwiał się bowiem obowiązkowym szczepieniom przeciwko wspomnianej chorobie, a te były wymagane zarówno przez organizatorów AO, jak i same władze federalne kraju ze stolicą w Canberrze. Zawodnik co prawda przedstawił zwolnienie medyczne, natomiast nie zostało ono zaaprobowane. Koniec końców, po dłuższym okresie prawniczych przepychanek i przymusowej kwarantannie, gracz został deportowany. To jednak nie wszystko.

Sportowiec otrzymał jednocześnie zakaz wjazdu do Australii na kolejne trzy lata - tym samym mógł się na kilka sezonów pożegnać z wielkoszlemowym turniejem. Teraz jednak sytuacja zdaje się odwracać mocno na korzyść 35-latka - a przynajmniej są ku temu pewne przesłanki.

Novak Djoković znów zagra w Australian Open? Padły znaczące słowa

Craig Tiley, przewodniczący Tennis Australia, czyli organizacji odpowiedzialnej za przygotowanie AO, udzielił ostatnio wypowiedzi, w której poczynił sugestie co do tego, że Serb niebawem znów będzie mógł rywalizować na kortach w Melbourne Park.

"Jesteśmy na dobrej drodze, aby odzyskać wszystkich najlepszych zawodników" - stwierdził m.in. Tiley, cytowany przez serwis tennis365.com. "Znajdujemy się teraz w innym momencie, niż byliśmy dziewięć miesięcy temu i myślę, że jest to zupełnie inne środowisko, w którym ludzie podróżują swobodnie po całym świecie. Mamy nadzieję, że w styczniu będziemy mieli tu wszystkich czołowych graczy" - podkreślił.

Choć żadne konkretne nazwiska nie padły, to wydaje się raczej jasne, że działacz w ten sposób odnosił się przede wszystkim do "Djokera", który powinien liczyć na zdecydowanie mniej restrykcyjne podejście władz federalnych co do obostrzeń sanitarnych - oraz na anulowanie zakazu wjazdu. Sam zainteresowany też nie pozostawia wątpliwości co do tego, że nie będzie rozpamiętywać sytuacji z początku roku.

Australian Open. Novak Djoković chce znów triumfować w zawodach

"Zostałem deportowany z kraju, do którego chciałbym powrócić" - mówił Djoković w lipcu. "Kocham Australię. W tym miejscu osiągałem swoje najlepsze wyniki w Wielkim Szlemie" - orzekł również tenisista. "Jeśli dostanę pozwolenie - będę tam" - dodał.

Novak Djoković w Australian Open triumfował od 2008 roku aż dziewięć razy - w tym zdobywał tytuł trzy razy z rzędu m.in. w sezonach poprzedzających bezpośrednio tę kampanie, w trakcie której wydalono go z Australii. Czy wróci na mistrzowski tron już za parę miesięcy? Jeśli zagra, to będzie murowanym kandydatem do triumfu.

