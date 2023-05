Djoković wraca do tematu szczepionek. Zrównał z ziemią media i polityków

Novak Djoković o szczepionkach: Zostałem oznaczony jako persona non-grata

Szczególnie zamieszanie związane z Australian Open wpłynęło mocno na sposób postrzegania Serba w mediach, a także przez część kibiców. On sam szczerze przyznaje, z jakimi emocjami wiązało się to w jego przypadku. " Przestrzegałem wszystkich zasad i nikomu nie zagrażałem, ale stałem się przypadkiem politycznym, który został przedstawiony jako zagrożenie . System, który tworzą media, wymagał celu, który się mu sprzeciwiał, a oni wzięli się za mnie . Opatrzyli mnie całkowicie fałszywą etykietą, nadal boli mnie to, że zostałem oznaczony jako persona non-grata. Wiele osób mnie rozczarowało. Kiedy połowa społeczeństwa jest przeciwko tobie, to wtedy idealnie widzisz prawdziwe oblicze ludzi - tłumaczy.