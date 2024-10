Djoković w końcu awansował do finału, a potem taki komunikat. Miliony na szali

Novak Djoković pod koniec sezonu zaczął odnajdywać swoją niezłą formę, dzięki czemu udało mu się pierwszy raz w tym roku awansować do finału turnieju ATP 1000 w Szanghaju. W tym jednak został zniszczony przez Jannika Sinnera i wciąż pozostaje bez tytułu rangi ATP 1000 w tym sezonie. Ta sytuacja już się nie zmieni. Serb wycofał się bowiem z rywalizacji w ATP Masters 1000 w Paryżu, co stawia go w trudnej sytuacji przed ATP Finals. Na szali leżą miliony.