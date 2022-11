Novak Djoković w swoim trzecim meczu grupowym ATP Finals pokonał Rosjanina, Daniiła Miedwiediewa 6:3, 6:7 (5-7), 7:6 (6-2). Serb awansował do półfinałów z pierwszego miejsca, ale piątkowy triumf okupił gigantycznym wysiłkiem. Doskonale uchwyciły to kamery, ukazując go podczas jednej z przerw w grze.