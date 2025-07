To był mój pierwszy trening z nią. Powiedziałbym, że wszelkie sukcesy, jakie od teraz osiągnie, należy przypisać mnie (śmiech). Żarty na bok, mamy świetne relacje. Wiem, że ma za sobą świetny zespół. Nie jestem zaskoczony, że radzi sobie tak dobrze. Uwielbiam jej osobowość i to, jak łączy zainteresowania poza kortem z zaciętością jako zawodniczki na korcie. Zasługuje na to, żeby być numerem 1; jest bardzo konsekwentna

- Po treningu zapytała mnie o kilka rzeczy. Zawsze cieszę się, gdy mogę się z kimś czymś podzielić. To coś, co robiłem wiele razy z moimi kolegami z drużyny. To, o czym rozmawiamy, pozostanie między nami i mam nadzieję, że będzie to dla niej przydatne, nawet jeśli słyszała to już wcześniej. Może kiedy usłyszy to ode mnie, będzie miało na nią inny wpływ. Jestem zaszczycony, że numer 1 na świecie przychodzi do mnie i prosi mnie o rady i pytania. To uprzywilejowana pozycja, w której się znajduję - dodał 38-latek, który w drugiej rundzie Wimbledonu zagra z reprezentantem gospodarzy Danielem Evansem.