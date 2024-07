Djoković pokonał Nadala, a potem taki komunikat. Serb rezygnuje z turnieju

Novak Djoković przebywa obecnie w Paryżu, gdzie pragnie spełnić swoje marzenie o olimpijskim złocie. Serb wykonał już dwa z sześciu kroków w tym celu. Na otwarcie pokonał Matthew Ebdena 6:0, 6:1, a wczoraj zakończył singlową przygodę Rafaela Nadala na igrzyskach. Przez długi czas zanosiło się na absolutny pogrom, bowiem 24-krotny triumfator imprez wielkoszlemowych prowadził 6:1, 4:0, ale wtedy nastąpił zwrot akcji. Hiszpan wyrównał na 4:4 w drugim secie i zrobiło się gorąco. Końcówka znów należała jednak do Nole, który wygrał ostatecznie 6:1, 6:4 i zameldował się w trzeciej rundzie, gdzie zagra z Dominikiem Koepferem.

Novak Djoković znów nie zagra w Kanadzie. Serb wycofał się z rywalizacji

We wtorek Novak ma czas na odpoczynek, bowiem jego mecz 1/8 finału przeciwko Niemcowi zostanie rozegrany dopiero w środę. Wokół Serba ciągle jest jednak gorąco. W tzw. międzyczasie napłynęła informacja prosto z Kanady o tym, że 37-latek rezygnuje z udziału w turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu , który zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu.

Z jednej strony, jest to zapewne kwestia igrzysk. Istnieje też jednak druga strona "medalu" - Djoković po raz ostatni wystąpił podczas turnieju ATP rangi "1000" w Kanadzie w 2018 roku, a więc jeszcze przed okresem pandemii. Od tamtej pory opuszczał Toronto lub Montreal, bowiem te dwie miejscowości na przemian goszczą rozgrywki WTA i ATP. Można powiedzieć zatem, że taka decyzja nie stanowi zaskoczenia. Novak znany jest z umiejętnego zarządzania własnym kalendarzem, by nie nadwyrężać organizmu. Mimo licznych absencji, Nole triumfował w zmaganiach Canadian Open aż czterokrotnie. Ostatni raz miało to miejsce przed ośmioma laty.