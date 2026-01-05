Djoković podjął już decyzję. Serb oficjalnie informuje. Nastąpiła rezygnacja
Styczeń to czas, kiedy oczy tenisowego świata są skierowane przede wszystkim na Australię. To właśnie w tym kraju odbywa się najwięcej turniejów w głównym cyklu na przestrzeni pierwszego miesiąca nowego roku. Niebawem swoje starty rozpocznie Novak Djoković. Serb wybiera się do Adelajdy, a następnie czeka go podróż do Melbourne na Australian Open. Na kilka dni przed jego inauguracyjnym meczem w sezonie 2026, 38-latek ogłosił światu zaskakującą decyzję. Podzielił się tym faktem osobiście.
22 maja przypadną 39. urodziny Novaka Djokovicia. Mimo upływu lat, Serb nadal znajduje się w ścisłej czołówce światowego tenisa i wciąż wierzy w sięganie po najważniejsze trofea, mimo że ostatnio coraz trudniej nawiązać mu walkę w bezpośrednich starciach z Carlosem Alcarazem czy Jannikiem Sinnerem. W poprzednim sezonie zawodnik pochodzący z Belgradu dokonał jednak bardzo wartościowej rzeczy - dotarł do półfinałów we wszystkich wielkoszlemowych imprezach, co w męskich rozgrywkach udało się jedynie Włochowi.
W nowej kampanii były lider rankingu ATP znów zamierza przekraczać kolejne granice i udowadniać, że wiek to tylko liczba. W tym tygodniu mistrz olimpijski z Paryża nie uczestniczy w żadnych zmaganiach, ale już za kilka dni zobaczymy go w Adelajdzie, gdzie zostanie rozstawiony z "1". Tam powalczy o swój 102. tytuł w głównym cyklu.
Turniej rangi "250" będzie jedynym sprawdzianem formy dla Djokovicia przed startującym niebawem Australian Open. Nole sprawił jednak, że już na kilka dni przed jego pierwszym występem w 2026 roku zrobiło się głośno o Serbie. Wszystko za sprawą komunikatu, który 38-latek opublikował w swoich mediach społecznościowych.
Koniec pewnego rozdziału u Djokovicia. Serb oficjalnie ogłosił
W niedzielę o godz. 21:40 na koncie Novaka na platformie X pojawiło się długie oświadczenie zawodnika pochodzącego z Belgradu. Wielki mistrz poinformował, że rezygnuje z działalności na rzecz Stowarzyszenia Zawodowych Tenisistów. Ta decyzja budzi pewne zaskoczenie, bowiem Nole założył tę organizację sześć lat temu wspólnie z Vaskiem Pospisilem. "Po dokładnym namyśle zdecydowałem się całkowicie wycofać z PTPA. Decyzja ta jest wynikiem narastających obaw dotyczących przejrzystości, zarządzania oraz sposobu, w jaki mój głos i wizerunek były wykorzystywane" - przekazał Djoković.
Stowarzyszenie powstało z myślą o dbanie interesów tenisistek i tenisistów. Serb wyraźnie nie był zadowolony z aktualnego sposobu funkcjonowania PTPA. "Moje wartości i podejście nie są już zgodne z obecnym kierunkiem, w jakim zmierza ta organizacja" - wspomniał Novak. Dodał również, że nadal będzie się koncentrować na tenisie, rodzinie oraz wkładzie na rzecz rozwoju tego sportu, ale według zasad, które wyznaje.
W ten sposób zakończył się pewien rozdział w karierze Djokovicia. Zobaczymy, jak Serb poradzi sobie w nowej kampanii rozgrywek. Już niebawem pierwsza weryfikacja tegorocznej formy 38-latka. Główny punkt tej części sezonu, czyli Australian Open, startuje 18 stycznia.