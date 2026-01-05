Partner merytoryczny: Eleven Sports

Djoković podjął już decyzję. Serb oficjalnie informuje. Nastąpiła rezygnacja

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Aktualizacja

Styczeń to czas, kiedy oczy tenisowego świata są skierowane przede wszystkim na Australię. To właśnie w tym kraju odbywa się najwięcej turniejów w głównym cyklu na przestrzeni pierwszego miesiąca nowego roku. Niebawem swoje starty rozpocznie Novak Djoković. Serb wybiera się do Adelajdy, a następnie czeka go podróż do Melbourne na Australian Open. Na kilka dni przed jego inauguracyjnym meczem w sezonie 2026, 38-latek ogłosił światu zaskakującą decyzję. Podzielił się tym faktem osobiście.

Sportowiec w czerwonej koszulce stoi na korcie tenisowym z wyraźnie rozczarowaną miną.
Novak Djoković podjął kluczową decyzję przed startem sezonu 2026Lintao ZhangGetty Images

22 maja przypadną 39. urodziny Novaka Djokovicia. Mimo upływu lat, Serb nadal znajduje się w ścisłej czołówce światowego tenisa i wciąż wierzy w sięganie po najważniejsze trofea, mimo że ostatnio coraz trudniej nawiązać mu walkę w bezpośrednich starciach z Carlosem Alcarazem czy Jannikiem Sinnerem. W poprzednim sezonie zawodnik pochodzący z Belgradu dokonał jednak bardzo wartościowej rzeczy - dotarł do półfinałów we wszystkich wielkoszlemowych imprezach, co w męskich rozgrywkach udało się jedynie Włochowi.

Zobacz również:

Jasmine Paolini i Belinda Bencic. United Cup 2026
Tenis

Koszmar Jasmine Paolini. Po niemal ośmiu latach. W dzień 30. urodzin

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    W nowej kampanii były lider rankingu ATP znów zamierza przekraczać kolejne granice i udowadniać, że wiek to tylko liczba. W tym tygodniu mistrz olimpijski z Paryża nie uczestniczy w żadnych zmaganiach, ale już za kilka dni zobaczymy go w Adelajdzie, gdzie zostanie rozstawiony z "1". Tam powalczy o swój 102. tytuł w głównym cyklu.

    Turniej rangi "250" będzie jedynym sprawdzianem formy dla Djokovicia przed startującym niebawem Australian Open. Nole sprawił jednak, że już na kilka dni przed jego pierwszym występem w 2026 roku zrobiło się głośno o Serbie. Wszystko za sprawą komunikatu, który 38-latek opublikował w swoich mediach społecznościowych.

    Zobacz również:

    Magda Linette zmierzy się Venus Williams podczas WTA 250 w Auckland
    Tenis

    Polka zmierzy się z Williams. To już oficjalne. Komunikat w środku nocy

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      Koniec pewnego rozdziału u Djokovicia. Serb oficjalnie ogłosił

      W niedzielę o godz. 21:40 na koncie Novaka na platformie X pojawiło się długie oświadczenie zawodnika pochodzącego z Belgradu. Wielki mistrz poinformował, że rezygnuje z działalności na rzecz Stowarzyszenia Zawodowych Tenisistów. Ta decyzja budzi pewne zaskoczenie, bowiem Nole założył tę organizację sześć lat temu wspólnie z Vaskiem Pospisilem. "Po dokładnym namyśle zdecydowałem się całkowicie wycofać z PTPA. Decyzja ta jest wynikiem narastających obaw dotyczących przejrzystości, zarządzania oraz sposobu, w jaki mój głos i wizerunek były wykorzystywane" - przekazał Djoković.

      Zobacz również:

      Zuzanna Pawlikowska sięgnęła po deblowy tytuł w Nairobi
      Tenis

      Afrykańska przygoda Polki. Porażka w sobotę, triumf w niedzielę. To nie koniec

      Maciej Brzeziński
      Maciej Brzeziński

        Stowarzyszenie powstało z myślą o dbanie interesów tenisistek i tenisistów. Serb wyraźnie nie był zadowolony z aktualnego sposobu funkcjonowania PTPA. "Moje wartości i podejście nie są już zgodne z obecnym kierunkiem, w jakim zmierza ta organizacja" - wspomniał Novak. Dodał również, że nadal będzie się koncentrować na tenisie, rodzinie oraz wkładzie na rzecz rozwoju tego sportu, ale według zasad, które wyznaje.

        W ten sposób zakończył się pewien rozdział w karierze Djokovicia. Zobaczymy, jak Serb poradzi sobie w nowej kampanii rozgrywek. Już niebawem pierwsza weryfikacja tegorocznej formy 38-latka. Główny punkt tej części sezonu, czyli Australian Open, startuje 18 stycznia.

        Zobacz również:

        Kamil Majchrzak
        Tenis

        Wspaniały powrót Majchrzaka w starciu z Niemcem. Życiowy wynik Polaka

        Tomasz Chabiniak
        Tomasz Chabiniak
        Novak Djokovic - Lorenzo Musetti. Skrót meczuPolsat Sport
        Novak Djoković
        Novak DjokovićPatrick HAMILTONAFP
        Novak Djokovic
        Novak DjokovicTIZIANA FABI/AFPAFP
        Mężczyzna z krótkimi, ciemnymi włosami i brodą ubrany w ciemnoniebieską koszulkę z kołnierzykiem stoi na tle jasnej, pionowo prążkowanej ściany, uśmiechnięty i patrzący w bok.
        Novak DjokovićPatrick HAMILTONAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja