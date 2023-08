Djoković pobił niebywały rekord Nadala. Ich przeciwnicy byli bezradni

Novak Djoković w swoim drugim meczu w Cincinnati mierzył się z Gaelem Monfilsem. Choć Francuz już w pierwszym gemie serwisowym musiał bronić break pointa, to całkiem długo podtrzymywał swoje podanie. Nie udało mu się to jednak przy stanie 3:4, kiedy to przegrał do zera. Serb musiał więc już tylko postawić kropkę nad "i" w pierwszym secie, z czym nie było żadnego problemu. Wygrał osiem z dziewięciu ostatnich piłek otwierającej partii.