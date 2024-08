Do końca czerwca dotychczasowy sezon nie układał się po myśli Novaka Djokovicia. Pierwszy przełom nastąpił podczas Wimbledonu, bowiem to na londyńskich trawnikach 37-latek dotarł do swojego pierwszego finału w tegorocznych zmaganiach. W decydującym starciu o wielkoszlemowym tytule w stolicy Wielkiej Brytanii nie miał jednak zbyt wiele do powiedzenia w potyczce z Carlosem Alcarazem.