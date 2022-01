Rozprawa rozpoczęła się około północy polskiego czasu. Przed australijskim sądem zebrali się zwolennicy Djokovicia, domagający się uwolnienia Serba, którego przed sądem reprezentował Nicholas Wood i to właśnie on jako pierwszy mógł wyargumentować swoje racje. Zaczął od tego, że jego klient złożył odpowiednie deklaracje medyczne, zanim wszedł na pokład samolotu do Australii.

Australian Open: Novak Djoković i jego problemy z wizą

Przedstawiono też transkrypcję rozmowy Djokovicia już na lotnisku w Melbourne, z której wynika, że tenisista chciał okazać medyczną dokumentację strażnikom i nie był świadomy, że zostały popełnione jakieś błędy proceduralne. Wood argumentował, że jego klient zrobił wszystko, by móc pojawić się w Australii, a i rząd federalny, przyznając mu wizę, również uznał, że Serb, dysponując zaświadczeniami od lekarzy, że nie powinien się szczepić, uznał go początkowo za osobę, która spełnia wymogi stawiane przyjeżdżającym do tego kraju.



Prowadzący sprawę sędzia Anthony Kelly, po wysłuchaniu tych argumentów przyznał, że jest nieco wzburzony i zapytał, co jeszcze musiałby zrobić ten człowiek, by móc wjechać do Australii?



Stronę rządową reprezentował Christopher Tran, który rozpoczął od podważenia argumentacji Wooda, jakoby Djoković miał nie otrzymać na lotnisku odpowiedniej porady prawnej, należącej się wszystkim, którzy mają problemy z wizą. Tłumaczył, że wszystko przebiegło tak, jak należy.



Dodawał również, że w Australii nie uznaje się przebycia choroby jako odpowiedniej przesłanki do tego, by się nie szczepić, a w przypadku Djokovicia nie było również dowodów na to, że przebył koronawirusa w ostry sposób. Tran argumentował, że tenisista otrzymał odpowiednio dużo czasu na lotnisku, by przedstawić odpowiednie dokumenty.

Sensacyjny wyrok ws. Djokovicia

Po wysłuchaniu stron sąd udał się na przerwę po której ogłosił sensacyjny werdykt. Anulowanie wizy Novakovi Djokoviciowi zostało cofnięte i Serb ma odzyskać paszport i natychmiast opuścić areszt.

Sędzia Federalnego Sądu Okręgowego Anthony Kelly nakazał natychmiastowe zwolnienie Novaka Djokovicia z aresztu imigracyjnego po unieważnieniu decyzji rządu federalnego o anulowaniu jego wizy.



Sędzia Kelly poinformował na rozprawie, że decyzja o anulowaniu wizy tymczasowej ma zostać uchylona, a pozwany, będący ministrem spraw wewnętrznych, ma pokryć koszty i "podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu natychmiastowego zwolnienia wnioskodawcy".

Tran na zakończenie rozprawy zapowiedział, że mimo wyroku sądu australijski rząd, korzystając z przyznanych mu uprawnień, być może anuluje wizę Serba. W związku z tym cały czas nie jest pewne, czy zobaczymy serbskiego gracza na Australian Open.