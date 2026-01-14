Djoković od razu zszedł z kortu. 12 minut i koniec. Tego jeszcze nie było

Novak Djoković czeka na wielkoszlemowy triumf od US Open 2023. To był jego 24. tytuł w imprezie najwyższej rangi. Czy ostatni? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi.

W wielkim finale nie zameldował się od Wimbledonu 2024. Ale wciąż jest jest blisko. W ubiegłym sezonie meldował się w półfinale w każdej imprezie Wielkiego Szlema.

Fatalny incydent na treningu Novaka Djokovicia. Serb musiał przerwać zajęcia już po 12 minutach

W maju tego roku "Nole" skończy 39 lat. Jeśli wygra zbliżający się Australian Open, zostanie najstarszym triumfatorem turnieju pod szyldem Grand Slam. Tyle że w tej chwili trudno w tej kwestii o optymizm.

Djoković pojawił się w Australii we wtorek. Tego samego dnia planowo zaliczył pierwszy trening. Ale już w środę harmonogram dnia został zakłócony. Zajęcia trwały ledwie 12 minut.

Jak informuje serwis tennisworldusa.org, były lider światowego rankingu poczuł ból w szyi. Z interwencją pospieszył fizjoterapeuta. Jego zabiegi nie przyniosły jednak pożądanego rezultatu. O kontynuacji treningu nie było mowy.

W czwartek "Djoko" zamierzał rozegrać pokazowe spotkanie z Francesem Tiafoe. Pojedynek stanął pod dużym znakiem zapytania.

Serbski tenisista opuścić turniej ATP 250 w Adelajdzie, by lepiej przygotować się do AO. Początek turnieju w Melbourne już w najbliższą niedzielę. Dla Djokovicia ma to być inauguracja sezonu 2026.

