Djoković od razu zszedł z kortu. 12 minut i koniec. Tego jeszcze nie było
Novak Djoković przyleciał do Australii, by zdobyć 25. tytuł Wielkiego Szlema w karierze. Ledwie dwa dni po przybyciu na antypody z jego obozu docierają jednak niepokojące wieści. Czwartkowy trening Serba został przerwany po 12 minutach. Powodem ma być uraz szyi zawodnika. Pomoc fizjoterapeuty udzielona na korcie nie przyniosła żadnego efektu.
Novak Djoković czeka na wielkoszlemowy triumf od US Open 2023. To był jego 24. tytuł w imprezie najwyższej rangi. Czy ostatni? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi.
W wielkim finale nie zameldował się od Wimbledonu 2024. Ale wciąż jest jest blisko. W ubiegłym sezonie meldował się w półfinale w każdej imprezie Wielkiego Szlema.
Fatalny incydent na treningu Novaka Djokovicia. Serb musiał przerwać zajęcia już po 12 minutach
W maju tego roku "Nole" skończy 39 lat. Jeśli wygra zbliżający się Australian Open, zostanie najstarszym triumfatorem turnieju pod szyldem Grand Slam. Tyle że w tej chwili trudno w tej kwestii o optymizm.
Djoković pojawił się w Australii we wtorek. Tego samego dnia planowo zaliczył pierwszy trening. Ale już w środę harmonogram dnia został zakłócony. Zajęcia trwały ledwie 12 minut.
Jak informuje serwis tennisworldusa.org, były lider światowego rankingu poczuł ból w szyi. Z interwencją pospieszył fizjoterapeuta. Jego zabiegi nie przyniosły jednak pożądanego rezultatu. O kontynuacji treningu nie było mowy.
W czwartek "Djoko" zamierzał rozegrać pokazowe spotkanie z Francesem Tiafoe. Pojedynek stanął pod dużym znakiem zapytania.
Serbski tenisista opuścić turniej ATP 250 w Adelajdzie, by lepiej przygotować się do AO. Początek turnieju w Melbourne już w najbliższą niedzielę. Dla Djokovicia ma to być inauguracja sezonu 2026.