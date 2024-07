Djoković nie wytrzymał. Wstał i wyszedł, odpowiedział tylko na trzy pytania

Djoković wrócił do gry po kontuzji kolana. Miesiąc od tego momentu jest już w doskonałej formie i wydaje się, że ma spore szanse w kolejnych starciach. Wszystko zależy od tego, kogo spotka w następnej rundzie. Z turnieju wypadł już zajmujący aktualnie pierwsze miejsce w rankingu Jannik Sinner.

Novak Djoković w konflikcie z publiką

Serb poszedł do studia z nadzieją na rozmowę nastawioną na jego sportowe osiągnięcie, tymczasem musiał ponownie skonfrontować się z konsekwencjami swojej pomeczowej wypowiedzi z 1/8 finału Wimbledonu. Według niego publiczność była mu bardzo nieprzychylna i postanowił okazać swoje niezadowolenie związane z, jak zinterpretował ten dźwięk, buczeniem.

Spięcie Djokovicia z kibicami. "Nie pomaga sobie takimi wypowiedziami".

"Grałem w o wiele mniej przyjaznych warunkach. To, co robicie, mnie nie dotyka" - mówił jeszcze na korcie do kibiców. Wcześniej postanowił podziękować jednak wszystkim, którzy przyszli na jego mecz i zostali nie do końca. Cała sytuacja wydawała się być jednak kuriozalna z punktu widzenia siedzących na trybunach fanów tenisa.

Novak Djoković wyszedł ze studia BBC

Nole przyszedł do BBC, by rozmawiać o swojej sportowej formie, powrocie do gry na najwyższym poziomie po kontuzji i o samym Wimbledonie. Nie był jednak w ogóle zainteresowany tym, by w jakikolwiek sposób poruszać pomeczowy wywiad z poniedziałkowego meczu. Po trzech pytaniach związanych z tym incydentem, Djoković nie wytrzymał.

"Nie żałuję tego, co zrobiłem na korcie. Masz jakiekolwiek inne pytania niż te o publiczność? Czy mam rozumieć, że jest skoncentrowany tylko na tym, czy też są jakieś inne pytania dotyczące meczu? To już trzecie pytanie o to. Powiedziałem, co miałem do powiedzenia" - mówił oburzony tenisista.

Po tej wypowiedzi dziennikarz zapytał go jeszcze o nadchodzący ćwierćfinał z "honorowym obywatelem Wielkiej Brytanii", Alexem de Minaurem. Serb odpowiedział sucho, że już na niego czeka i z pewnością będzie ciężko. Po tych słowach wstał z krzesła i wyszedł ze studia.

