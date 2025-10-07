Djoković nie wytrzymał. Padł na kort jak rażony piorunem. Medyk ruszył z pomocą

Od momentu, gdy turnieje ATP 1000 częściowo zmieniły schemat rozgrywania, znacząco wzrosła liczba wycofań. Jakiś czas temu zdecydowano bowiem, że turnieje rangi 1000 w pewnej części rozgrywane będą w trybie dziesięciodniowym, a nie tygodniowym. Tak jest, choćby w przypadku imprezy w Szanghaju, którą w przeszłości wygrał w bardzo dobrym stylu Hubert Hurkacz.

W tym roku Polaka nie oglądamy, ale turniej i tak wypełniony jest gwiazdami, choć tej największej nie oglądamy. Jeszcze przed pierwszym meczem imprezy z rywalizacji wycofał się bowiem Carlos Alcaraz, który odczuwał problemy z kostką, których nabawił się podczas rywalizacji o tytuł w Tokio. W związku z tym wzrok wszystkich zwrócił się w kierunku duetu Jannik Sinner - Novak Djoković.

Djoković padł na kort. Potrzebował lekarza

Włoch bronił tytułu sprzed roku, gdy w finale pokonał...Djokovicia. Sinner przegrał jednak z morderczymi warunkami atmosferycznymi i poddał mecz trzeciej rundy z Holendrem Griekspoorem. Wicelider rankingu nie wytrzymał fizycznie rywalizacji i z powodu nieoczekiwanych skurczy w okolicy kolana zszedł z kortu. Tego samego dnia problemy w trakcie meczu z Hanfmannem miał Djoković. Serba bowiem uchwycono, jak wymiotował na korcie w trakcie krótkich przerw.

38-latek zdołał jednak wygrać z Niemcem, a w kolejnej rundzie czekał na niego następny wielki test - z Jaume Munarem. Pierwszy set był stosunkowo komfortowy dla Djokovicia - wygrał 6:3 w 42 minuty. Druga partia trwała jednak aż 72 minuty, a więc o równo pół godziny więcej. Zakończyła się wygraną Hiszpana 7:5, a w jej trakcie oglądaliśmy wiele długich, wyczerpujących wymian.

Po prawie każdej z nich mogliśmy oglądać Serba w jego klasycznej pozycji przeznaczonej do odpoczynku - z rękami i głową zwieszoną w dół. Najbardziej wymowne było jednak to, co wydarzyło się po ostatniej piłce tej partii. Djoković padł dosłownie jak rażony piorunem, położył się krzyżem na korcie i leżał tak przez dobre kilkadziesiąt sekund. Na kort błyskawicznie przybiegły służby medyczne, które pomogły Djokoviciowi. 38-latek po kilku minutach przerwy wrócił do gry i ostatecznie wygrał trzecią partię, choć w pewnym momencie wydawało się, że podobnie jak Sinner może poddać mecz.

Djoković wycofuje się przed finałami ATP z powodu „trwającej kontuzji” AP © 2024 Associated Press

Novak Djoković nie zagra w turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu MARTIN BERNETTI / AFP AFP

Novak Djoković odpadł z turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Novak Djoković w pewnym stylu zameldował się w drugiej rundzie igrzysk w Paryżu PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP AFP