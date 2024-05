Djoković nagle ruszył do kibiców. "Nadzwyczajne" środki bezpieczeństwa

Jeśli ktoś zastanawia się jeszcze, jak po piątkowym wypadku miewa się Novak Djoković, to nie musi żywić obaw. W sobotę Serb niespodziewanie wyszedł do kibiców, by rozdać autografy. Tym razem wyglądał cokolwiek osobliwie - na głowie miał czapeczkę z daszkiem, a na niej... kolarski kask. To efekt stłuczenia głowy z poprzedniego dnia, co było następstwem nieszczęśliwego splotu okoliczności. Jak widać "Nole" nie doznał większego uszczerbku i na brak dobrego humoru nie narzeka.