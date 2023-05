Djoković miał w Rzymie niezwykłe spotkanie. Legenda piłki prosiła o jedno

Serb Novak Djoković nie bez kłopotów rozpoczął swoje zmagania w trackie turnieju ATP rangi 1000 w Rzymie - pokonał on co prawda Tomasa Martina Etcheverry'ego w dwóch setach, ale doszło przy tym do jednego tie-breaka. Ciekawostką jest fakt, że "Djoker" przy okazji swojej obecności w stolicy Włoch spotkał się z... Jose Mourinho. Ten miał do niego jedną, wielką prośbę.