Djoković krytykuje Wimbledon. "Wielu zawodników myśli jak ja"

- To nie jest turniej halowy - mówi Djoković. Zdaniem Serba wielu tenisistów podpisałoby się pod jego petycją do organizatorów w sprawie wcześniejszego rozpoczynania meczów na korcie centralnym. Zaczynają się o 13,30, co doprowadza do sytuacji, że końcówka ostatniego spotkania dnia odbywa się w zapadających ciemnościach. Potrzebne jest sztuczne oświetlenie, a więc także zamknięcie dachu nad kortem.

Wimbledon 2022. Niezwykłe. Nadal zgadza się Djokoviciem

Djokovicia spotkało to w meczu IV rundy z Holendrem Timem van Rijthovenem. Serb wygrał w czterech setach, ale w czasie gry trzeba było zamknąć dach. - Warunki zmieniają się wtedy diametralnie. Wzrasta wilgoć na korcie, trawa robi się śliska. Trzeba inaczej poruszać się po korcie, inaczej uderzać piłkę - wylicza sześciokrotny triumfator Wimbledonu.

O dziwo z jego zdaniem zgadza się inny ćwierćfinalista Rafael Nadal. Serb i Hiszpan rzadko bywają zgodni. Nadal przyznaje, że zamknięcie dachu zmienia przyczepność na korcie. Jego spotkało to w meczu III rundy z Włochem Lorenzo Sonego.

- Wiem, że toczą się rozmowy nad wcześniejszą porą zaczynania dnia na korcie centralnym - mówi Djoković. - Mój trener Goran Ivanisević mi o tym mówił. Dlaczego nie zacząć pół godziny, lub godzinę wcześniej?

Wimbledon 2022. Misja Novaka Djokovicia

Na Wimbledonie są dwa korty z zasuwanym dachem. Obchodzący stulecie kort centralny i kort numer 1. Na tym drugim mecze zaczynają się o 13,00 czasu londyńskiego, a więc pół godziny wcześniej.

Djoković przyjechał na Wimbledon jako główny faworyt. W zeszłym roku był o jeden mecz od zdobycia Wielkiego Szlema. Ten rok zaczął się dla niego od traumy w Australian Open, gdzie nie dopuszczono go do gry (nie jest zaszczepiony przeciw Covidowi). Na Rolad Garros przegrał z Nadalem. W Londynie chce się odegrać, zdobyć siódmy tytuł doganiając Pete Samprasa i Williama Renshawa. Rekordzistą jest Szwajcar Roger Federer - osiem zwycięstw.

