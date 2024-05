Novak Djoković wywołał skandal podczas turnieju Rolanda Garrosa. Wszystko przez jeden gest

Zmagania w ramach ubiegłorocznej edycji turnieju Rolanda Garrosa obecny lider rankingu ATP rozpoczął w poniedziałek 29 maja od pojedynku z Amerykaninem Aleksandarem Kovaceviciem. Po trzysetowej batalii wygranej 6:3, 6:2, 7:6 Serb podszedł do kamery i zostawił na niej krótką wiadomość o treści: "Kosowo jest sercem Serbii! Stop przemocy" , odnosząc się tym samym do sytuacji, jaka panowała w tamtym czasie w Kosowie i Serbii.

Utytułowany sportowiec nie mógł się spodziewać, jaką burzę rozpęta swoich zachowaniem. Na krótko po zakończeniu meczu pierwszej rundy z udziałem Novaka Djokovicia Kosowska Federacja Tenisowa oskarżyła go o przyczynianie się w dużym stopniu do wzrostu napięcia pomiędzy Serbią a Kosowem. Przedstawiciele tejże federacji w oficjalnym oświadczeniu zapowiedzieli, że niezwłocznie skontaktują się z Francuską Federację Tenisową oraz Stowarzyszeniem Profesjonalistów Tenisowych, aby uzyskać karę dla gwiazdora adekwatną do jego zachowania.