Djoković dał popis na korcie. Kibice oszaleli, rozległy się brawa [WIDEO]

Novak Djoković zaprezentował swoje taneczne umiejętności. Kibice aż oniemieli

Podczas starcia dwóch utytułowanych zawodników doszło do dość... nietypowej sytuacji. W trakcie drugiego seta na terenie obiektu wybrzmiała głośna muzyka . Na reakcję Djokovicia nie trzeba było długo czekać. Nagle zdjął on swoją koszulkę i zaczął tańczyć w rytm muzyki . Kibice nie powstrzymali się od śmiechu i nagrodzili 24-krotnego mistrza wielkoszlemowego gromkimi brawami . Wszystko zarejestrowały kamery, a nagranie w show utytułowanego tenisisty szybko ujrzało światło dzienne.

Novak Djoković znany jest z takiego właśnie podejścia do rywalizacji. W turniejach pokazowych często pokazuje on kibicom swoje "prawdziwe oblicze", rozbawiając kibiców i innych tenisistów do łez. Bardzo często z dystansem podchodzi on także do zmagań na wielkich imprezach. Nikogo nie może to jednak dziwić - w swojej karierze Serb osiągnął już naprawdę wiele i chyba teraz nikomu nie musi już nic udowadniać. Pozostaje mu więc bawić się tenisem i dostarczać kibicom emocji tak długo, jak będzie w stanie.