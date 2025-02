Deszczowy thriller Magdaleny Fręch. Triumfatorka ostatniego takiego turnieju za burtą

Za Magdaleną Fręch umiarkowanie udane występy w turniejach rozgrywanych na Bliskim Wschodzie. Polka wygrała tylko jedno z czterech rozegranych spotkań. Niepokojąco wyglądało starcie z Dianą Sznajder w pierwszej rundzie WTA 1000 w Dubaju. Nasza tenisistka, która broniła trzeciej rundy za ubiegły rok, nie wykorzystała mnóstwo szans na przełamanie. W efekcie dość gładko przegrała z Rosjanką 2:6, 2:6 i szybko zakończyła udział w zmaganiach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niepowodzenie w Dubaju spowodowało wypadnięcie 27-latki z TOP 30 rankingu WTA. Po wczorajszej aktualizacji znajduje się na 31. miejscu. Reklama

Kolejnym startem zawodniczki urodzonej w Łodzi okazał się turniej WTA 500 w Meridzie. Polka miała znakomite wspomnienia ze swojej ostatniej wizyty w Meksyku. To właśnie w tym państwie odniosła największy sukces w swojej dotychczasowej karierze. We wrześniu ubiegłego roku triumfowała podczas zmagań w Guadalajarze, czyli w poprzedniej imprezie tej rangi rozgrywanej w tym kraju. W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego Fręch stanęła przed szansą na przedłużenie zwycięskiej passy w Meksyku.

W pierwszej rundzie rozgrywek zmierzyła się z Eliną Awanesian, notowaną aktualnie na 45. pozycji w kobiecym zestawieniu. Tenisistka ta jeszcze do niedawna występowała jako Rosjanka, obecnie reprezentuje barwy Armenii. 22-latka była rewelacją ostatnich dwóch ostatnich edycji Roland Garros, w obu przypadkach docierała do 1/8 finału. W minionym roku wyeliminowała w Paryżu m.in. Qinwen Zheng. Dotychczas Awanesian i Fręch rywalizowały ze sobą tylko raz. Siedem miesięcy temu w Budapeszcie lepsza okazała się Elina - 7:6(5), 6:4. Nasza zawodniczka miała zatem dobrą szansę, by wziąć rewanż za tamtą porażkę.

Trzysetowe starcie Fręch - Awanesian. Emocje w pojedynku o drugą rundę WTA 500 w Meridzie

Pojedynek rozpoczął się nie najlepiej z perspektywy Magdaleny. Najpierw rywalka utrzymała serwis, a później doszło do przełamania po kilku błędach naszej reprezentantki. W następnym gemie triumfatorka z Guadalajary mogła natychmiast odrobić stratę breaka, ale reprezentantka Armenii wyszła z opresji, przede wszystkim dzięki swoje podaniu. Łącznie wybroniła cztery okazje Fręch i po zaciętej rywalizacji wyszła na prowadzenie 3:0.

To niepowodzenie nie wpłynęło niekorzystnie na 27-latkę. Wręcz przeciwnie - od tego momentu Polka wygrała 10 punktów z rzędu. Po gemie rozgrywanym na przewagi, gdzie ostatecznie Magdalena nie musiała bronić ani jednego break pointa, udało się wyrównać stan pierwszej partii. Zawodniczka urodzona w Łodzi poszła za ciosem i zgarniała kolejne "oczka" na swoje konto. W pewnej chwili prowadziła już 5:3. Wtedy Awanesian dorzuciła czwartego gema do własnego dorobku i... doszło do przerwy z powodu opadów deszczu. Początkowo tenisistki nie opuszczały areny zmagań, mogły się poczuć jak podczas WTA Finals 2023 w Cancun. Później rozpadało się już jednak na dobre i zawodniczki zeszły do szatni.

Panie wróciły na kort po około 45 minutach. Po krótkiej rozgrzewce Fręch serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie pojedynku. Rozpoczęło się niebezpiecznie, od podwójnego błędu serwisowego. W dalszej fazie gema, chociaż 27-latka miała problemy z pierwszym podaniem, potrafiła sobie wypracowywać punkty po wymianach, wymuszając pomyłki na reprezentantce Armenii. Za trzecim setbolem Magdalena wygrała pierwszą partię 6:4.

Polka mogła rozpocząć drugiego seta od przełamania. Tym razem jednak nie udało się wykorzystać żadnego z czterech break pointów i w konsekwencji to przeciwniczka jako pierwsza objęła prowadzenie w tym fragmencie meczu. Kolejne minuty przebiegały wyraźnie pod dyktando serwujących. Taki stan rzeczy utrzymał się aż do szóstego rozdania, kiedy to pojawiły się dwie szanse dla Awanesian na 4:2. 22-latka ograniczyła błędy i wywarła presję na Magdalenie. Już pierwszą okazję zdołała zamienić w breaka.

Nasza tenisistka próbowała od razu odrobić stratę, wygrała pierwsze dwie akcje w siódmym gemie. Później to rozdanie potoczyło się jednak po myśli Eliny, która podwyższyła przewagę do stanu 5:2. Fręch do końca walczyła o powrót, w dziewiątym gemie doprowadziła do równowagi. Ostatecznie przeciwniczka wykorzystała trzeciego setbola i rezultatem 6:3 zagwarantowała dalsze emocje w pojedynku.

Awanesian poszła za ciosem na starcie decydującej odsłony batalii. Kontynuowała swoją agresywną grę, którą spychała do głębokiej defensywy Magdalenę. Wywalczyła sobie break pointa i od razu go wykorzystała. Na szczęście tym razem Polce udało się szybko zniwelować przewagę rywalki. 27-latka rozegrała kilka dłuższych wymian i doczekała się błędów ze strony Eliny. Zawiązała się niezwykle zacięta walka, do gry wkraczało coraz więcej emocji. Podczas trzeciego gema znów pojawiła się szansa na przełamanie, ale reprezentantka Armenii zanotowała drobną pomyłkę. Później Fręch rozstrzygnęła rywalizację na swoją korzyść i dzięki temu wyszła na prowadzenie 2:1.

Chwilę później doszło do bardzo ciekawej sytuacji. Awanesian miała 40-15 przy swoim podaniu, a mimo to dopuściła do break pointów dla zawodniczki urodzonej w Łodzi. Przy pierwszym nasza tenisistka przegrała zaciętą wymianę, ale potem dopięła już swego i uzyskała dwa "oczka" przewagi. Różnica została jednak szybko zniwelowana. Po sześciu gemach trzeciego seta obie znalazły się w tej samej odległości od awansu do drugiej rundy.

Siódme rozdanie przyniosło kontynuację nieprzychylnych zdarzeń z perspektywy Magdaleny. Rozstawiona z "7" tenisistka nie pomagała sobie błędami, pojawiły się trzy break pointy z rzędu dla Eliny. Po drugim z nich reprezentantka Armenii wyszła na prowadzenie 4:3 z przełamaniem. W następnym gemie 22-latka wróciła ze stanu 15-30 i zbliżyła się na jedno "oczko" do zwycięstwa w meczu. Pojedynek zakończył się już przy serwisie Fręch. Rywalka zgarnęła piątego gema z rzędu i ostatecznie triumfowała 4:6, 6:3, 6:3. W ten sposób dobiegła końca zwycięska passa Polki w Meksyku. Triumfatorka ostatnich zmagań rangi WTA 500 w tym kraju żegna się z rywalizacją już po pierwszej rundzie.

