W cyklu ATP to trzeci triumf Zielińskiego w grze podwójnej. Poprzednie odniósł jednak w Metzu, czyli turnieju rangi 250, gdzie wygrał najpierw wspólnie z Hubertem Hurkaczem , jednym z rywalki był Nys (2021), a rok później już w parze z Monakijczykiem.

Ten sezon zaczął się dla tego debla prawie wspaniale, ponieważ dotarł on do finału wielkoszlemowego Australian Open, gdzie jednak musiał uznać wyższość pary gospodarzy - Rinky Hijikata , Jason Kubler .

Tenis. Nie udało się Wojciechowi Fibakowi, Łukaszowi Kubotowi, a Janowi Zielińskiemu

Radość trwałaby zapewne dłużej, ale organizatorzy zasłaniali kort plandekami i bohaterowie musieli go opuścić.