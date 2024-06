Carlos Alcaraz z Jannikiem Sinnerem wydają się być tym duetem, który może zastąpić wieloletnią rywalizację między Rafaelem Nadalem i Novakiem Djokoviciem. Obaj jednak przylecieli na tegoroczny turniej rangi Wielkiego Szlema na kortach imienia Rolanda Garrosa ze sporym znakiem zapytania przy swoich nazwiskach. To wynikało z kłopotów zdrowotnych, jakie trapiły ostatnio tę dwójkę. Kolejne mecze na paryskiej mączce udowadniały jednak, że ze znak zapytania należy skasować.

Obaj przechodzili przez swoje pojedynki bez większych problemów, pokazując bardzo dobry tenis. Świat tenisa czekał już na starcie Sinner - Alcaraz w półfinale imprezy. Włoch do tego etapu dotarł we wtorkowe popołudnie, a Alcarazowi przeszkodzić chciał Stefanos Tsitsipas . Grek podobnie, jak Hiszpan i Włoch z meczu na mecz wydawał się rosnąć, ale trzeba też powiedzieć, że jego rywale, przynajmniej z pozoru, wydawali się nieco słabsi od tych, z którymi walczył Alcaraz.

Alcaraz w półfinale Roland Garros. Hitowy mecz z Sinnerem

Spotkanie ćwierćfinałowe między byłym liderem rankingu, a obecnym dziewiątym tenisistą świata zapowiadało się naprawdę bardzo dobrze. Nietrudno było przed meczem wskazać faworyta. Tym był Hiszpan, choćby ze względu na jego umiłowanie do nawierzchni ziemnej oraz bilans wcześniejszych starć z Tsitsipasem. Tę rywalizację w przeszłości oglądaliśmy bowiem już pięć razy i zawsze górą był Alcaraz. Ten pojedynek zapowiadany był także jako... rewanż za ubiegłoroczny ćwierćfinał Roland Garros, który wygrał 3:0 właśnie Hiszpan.

Pierwszy set potwierdzał te przedmeczowe oczekiwania nawet lepiej, niż można było się spodziewać. Na korcie rządził absolutnie Carlos Alcaraz. To od Hiszpana zależało tak naprawdę Hiszpan, a Grek mógł tylko patrzeć, jak kolejne piłki wpadają w kort, a on nie jest w stanie ich odbić. Ostatecznie zakończyło się to pewnym zwycięstwem Alcaraza z przewagą dwóch przełamań. Hiszpan wygrał 6:3 i zapewnił sobie prawo serwowania na początku drugiej partii.