Demolujące 6:0 Polki, na kilka dni przed meczem Świątek w Rijadzie. Pokaz siły w 71 minut

W 2016 roku Iga Świątek i Daria Kuczer reprezentowały Polskę podczas wielkoszlemowego US Open w kategorii juniorek. Kariery obu zawodniczek potoczyły się trochę inaczej. Obecnie Polka przebywa w Rijadzie, gdzie przygotowuje się do WTA Finals. Już za trzy dni rozegra swoje pierwsze spotkanie z Barborą Krejcikovą . Z kolei tenisistka pochodząca ze Szczecina rywalizuje aktualnie w imprezie rangi ITF W35 w Norman.

25-latka przebywa w tej amerykańskiej lokalizacji razem z Olivią Lincer. Obie startują nie tylko w singlu, ale również we wspólnym deblu. We wtorek wywalczyły awans do ćwierćfinału gry podwójnej, pokonując parę Mana Ayukawa/Rinon Okuwaki 3:6, 6:3, 10-1. Tak się składa, że dzisiaj Lincer rywalizowała z drugą z reprezentantek Japonii także w pierwszej rundzie singla. I wyszła z tego starcia skutecznie, pokonując przeciwniczkę 6:3, 6:2. Swój awans do 1/8 finału wywalczyła również Kuczer - i to w jeszcze bardziej efektownym stylu niż 19-latka.