Demolka w Rzymie w cieniu skandalu. Już czeka na Igę Świątek, rewanż za Madryt

Dla Madison Keys awans do półfinału w Madrycie był wydarzeniem historycznym, najlepszym w karierze. I tam zatrzymała ją dość pewnie Iga Świątek. W Rzymie doświadczona i potężnie uderzająca Amerykanka już grała nawet w finale, osiem lat temu. I był to jedyny jej dobry występ w stolicy Włoch, bo też korty ziemne niespecjalnie jej pasują. W poniedziałek pewnie awansowała jednak do ćwierćfinału, rozgromiła Rumunkę Soranę Cirsteę 6:2, 6:1. I już czeka na lepszą z pary Iga Świątek - Angelique Kerber.