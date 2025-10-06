Demolka w meczu ze Świątek. Rok zmienił wszystko. Nagły komunikat, ogłosiła rezygnację

- Sezon jest za długi i zbyt intensywny. Może będę musiała opuścić niektóre obowiązkowe turnieje, jeśli nic się nie zmieni. To, co dzieje się teraz, to czyste szaleństwo - wypaliła jeszcze w Pekinie Iga Świątek. W ten sposób na nowo rozgorzała dyskusja na temat palącego problemu, jakim jest zbyt przeładowany terminarz WTA.

Po stronie 34-latki stanęło wiele innych tenisistek, choć nie Qinwen Zheng. Chinka znalazła się w opozycji do Polki, co było o tyle zaskakujące, że sama regularnie mierzy się z wieloma problemami natury zdrowotnej. W Wuhan również nie wystąpi z powodu kontuzji.

Nie będzie okazji do rewanżu ze Świątek. Kasatkina ogłasza wycofanie

Z rozgrywek W Chinach wycofało się wiele topowych tenisistek, jak choćby Madison Keys, Paula Badosa, Marketa Vondrousova, czy wspomniana Zheng. Na drodze Świątek nie stanie z tego samego powodu również Daria Kasatkina. W jej przypadku problem jest jeszcze poważniejszy.

W czasie gdy raszynianka szykowała się do pierwszego meczu w Wuhan, gdzie jej rywalką będzie Marie Bouzkova, Kasatkina nadała dramatyczny komunikat. Ogłosiła, że kończy swój udział w tegorocznym tourze. Nie jest w stanie wytrzymać obciążeń fizycznych, jakie nakłada na tenisistki napięty terminarz WTA.

Rok 2025 był moim rokiem "w porządku". Od dawna nie czuję się dobrze i, prawdę mówiąc, moje wyniki i występy to pokazują. Kibice nie są głupi, oni też to widzą. Tłumiłam swoje emocje, bo nie chciałam, by wyglądało to tak, jakbym się żaliła, była słaba albo – nie daj Boże – niewdzięczna czy nie doceniała tego wspaniałego życia, jakie prowadzą zawodowe tenisistki.

"Prawda jest taka, że doszłam do ściany i nie mogę dalej. Potrzebuję przerwy. Przerwy od monotonii codziennego życia w trasie - walizek, wyników, presji, tych samych twarzy (przepraszam, dziewczyny), od wszystkiego, co wiąże się z tym życiem. Harmonogram jest zbyt napięty, psychicznie i emocjonalnie jestem na granicy wytrzymałości - i niestety, nie jestem w tym sama. Do tego dochodzi stres emocjonalny i psychiczny związany ze zmianą narodowości, niemożnością zobaczenia rodziców (już 4 lata w przypadku mojego taty i mnie), a także ciągłe zmagania o pełne uzyskanie prawa do reprezentowania Australii. To bardzo dużo - i jest tylko pewna ilość rzeczy, które mogę znieść jako kobieta, jednocześnie rywalizując z najlepszymi zawodniczkami świata" - dodała w dalszej części, prezentując ten sam pogląd na decyzje WTA, co Iga Świątek.

Demolka ze Świątek, a teraz bolesna decyzja. Kolejny cios wymierzony w WTA

Ubiegły sezon dla 28-latki również zakończył się w sposób dość bolesny. W trybie awaryjnym wskoczyła do turnieju WTA Finals, gdzie została rozgromiona przez Igę Świątek 0:6, 1:6. Pewne już jest, że w najbliższym czasie do rewanżu nie dojdzie, skoro Australijka postanowiła zakończyć występy w roku 2025.

"Jestem silna i stanę się jeszcze silniejsza, gdy odpocznę, zregeneruję się, odnajdę równowagę i odzyskam energię. Nadszedł czas, żebym w końcu posłuchała samej siebie - swojego umysłu, serca i ciała. Rok 2025 jest dla mnie skończony - i podobnie jak ja, był bardzo daleki od 'w porządku'. Dlatego dołączam do klubu 'tap out 2025'. Ale wszystko ze mną będzie dobrze - widzimy się w 2026 roku, pełna energii i gotowa do walki!" - dodała na zakończenie Daria Kasatkina.

Rezygnacja z reszty startów w 2025 roku oznacza, że zajmująca niegdyś ósmą pozycję w rankingu WTA zawodniczka zanotuje potężny spadek.

