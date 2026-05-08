Sorana Cirstea, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, do tej pory sześć razy grała z Igą Świątek. Rumunka i Polka po raz pierwszy na korcie spotkały się w 2022 roku podczas Australian Open, po raz ostatni z kolei w trakcie ubiegłorocznego turnieju w Seulu. Wszystkie mecze wygrywała nasza reprezentantka, która dwukrotnie wręcz zdeklasowała doświadczoną rywalkę w stosunku 6:1, 6:1. Takimi wynikami kończyły się rozgrywane w 2024 roku mecze w Dosze, a następnie w Madrycie.

Spotkanie w stolicy Hiszpanii było ostatnim tak bolesnym w karierze Cirstei - od końcówki kwietnia 2024 roku aż do dzisiaj Rumunka nawet jeśli przegrywała singlowy mecz, to zdołała ugrać co najmniej trzy gemy. A po drodze wygrała dwa turnieje w singlu - w sierpniu 2025 roku triumfowała w Cleveland, trzy miesiące temu z kolei była najlepsza w Klużu-Napoce. Teraz walczy o jak najlepszy wynik w Rzymie.

Tenisistka z Bukaresztu sezon na mączce rozpoczęła w Linzu (WTA 500), tam dotarła do ćwierćfinału, w któym uległa późniejszej triumfatorce, Mirze Andriejewej. Rumunka następnie uzyskała jeszcze awans do półfinału turnieju WTA 250 w Rouen (wycofała się przed meczem z Veroniką Podrez), w Madrycie z kolei w trzeciej rundzie przegrała z Coco Gauff. Z Hiszpanii przeniosła się do Włoch.

WTA Rzym. Deklasacja w meczu Sorana Cirstea - Tatjana Maria

Cirstea, która obecnie jest 27. w rankingu WTA, w Rzymie jest rozstawiona, dzięki czemu w pierwszej rundzie dostała wolny los. A w drugiej zagrała z pogromczynią Magdy Linette, czyli Tatjaną Marią.

Tym razem role się odwróciły, to Niemka była tą, która została zdominowana na korcie. Cirstea przy pierwszej okazji przełamała rywalkę, sama dobrze spisywała się przy własnym podaniu, prowadziła już 3:0. Maria (54. w rankingu WTA) zaczęła grać nieco lepiej, zgarnęła dwa kolejne gemy serwisowe, ale nie była w stanie odwrócić już rywalizacji. Nie dość, że nie odpowiedziała przełamaniem powrotnym, to jeszcze przy stanie 2:5 ponownie straciła podanie, Rumunka wygrała 6:2.

Druga partia była już popisem w wykonaniu Cirstei, która mocniej namęczyć musiała się tylko w czwartym gemie. Wówczas Maria obroniła trzy break pointy, ale przy czwartym skapitulowała, tenisistka z Bukaresztu wyszła na prowadzenie 4:0. I nie wypuściła już zwycięstwa z rąk, po 54 minutach gry przypieczętowała efektowne zwycięstwo 6:2, 6:0.

Tym samym 36-latka awansowała do trzeciej rundy, w której czeka na nią Aryna Sabalenka (Białorusinka wcześniej wyeliminowała Barborę Krejcikovą). I chociaż to liderka rankingu WTA będzie zdecydowaną faworytką zaplanowanego na sobotę meczu, to Cirstea meczem z Marią wysłała jasny sygnał - do tego starcia przystąpi w dobrej dyspozycji. Będzie to jej czwarte spotkanie z zawodniczką z Mińska, do tej pory dwa razy górą była Sabalenka, raz triumfowała Rumunka (w 2023 roku w Miami).

