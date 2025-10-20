Demolka w meczu z Igą Świątek, teraz to ona zdeklasowała. Pokaz mocy w Tokio
Eva Lys jeszcze na początku roku musiała uznać wyższość Igi Świątek, która wręcz "zdemolowała" ją podczas Australian Open, oddając rywalce zaledwie jednego gema. Był to ostatni tak wysoko przegrany mecz Niemki, która teraz z kolei sama zdeklasowała jedną z rywalek. 44. zawodniczka rankingu WTA najpierw w Tokio przeszła kwalifikacje, a następnie w pierwszej rundzie odniosła pewne zwycięstwo. I to z zawodniczką notowaną niewiele niżej od niej.
Eva Lys z pewnością na długo zapamiętała pierwszy tegoroczny mecz z Igą Świątek, bo było to najbardziej jednostronne spotkanie, jakie rozegrała w trwającym sezonie. W czwartej rundzie wielkoszlemowego Australian Open Polka oddała jej zaledwie jednego gema, pieczętując awans w 59 minut. Niemka w kolejnych miesiącach wysoko uległa jeszcze Jasmine Paolini w Stuttgarcie oraz ponownie Idze Świątek, tym razem na Wimbledonie, ale kończyła te mecze kolejno z trzema i czterema gemami na koncie.
Niemka mimo bolesnej porażki z Polką na początku sezonu była w stanie potwierdzić, że drzemie w niej olbrzymi potencjał. W Rzymie wysoko ograła Moyukę Uchijimę, czyli rewelację turnieju w Madrycie. Ostatnio z kolei błysnęła w Pekinie, docierając do ćwierćfinału turnieju WTA 1000. Po drodze pokonała trzy wyżej notowane zawodniczki, w tym Jelenę Rybakinę.
Lys, która obecnie zajmuje 44. miejsce w rankingu WTA, z Pekinu przeniosła się do Tokio, gdzie wystartowała w kwalifikacjach do turnieju WTA 500. Poradziła sobie z Julią Starodubcewą i Viktoriją Golubic, a w pierwszej rundzie turnieju głównego trafiła na inną kwalifikantkę, Katie Boulter. Było to pierwsze w historii spotkanie tych zawodniczek.
WTA Tokio. Deklasacja w meczu Evy Lys z Katie Boulter
Boulter również oglądaliśmy w Pekinie, ale tam Brytyjka odpadła na etapie drugiej rundy. Później próbowała swoich sił w Wuhan, jednak poległa już w kwalifikacjach. Lepiej poszło jej podczas mniej prestiżowego turnieju WTA 250 w Osace, bo dotarła do drugiej rundy. W tej musiała jednak uznać wyższość Sorany Cirstei.
Mecz Boulter z Lys rozpoczął się od serwisu Lys, która pewnie obroniła podanie. Kolejne dwa gemy również trafiały na konto zawodniczek serwujących, aż do momentu, gdy przy stanie 2:1 dla Niemki serwowała notowana na 59. miejscu w rankingu WTA Brytyjka. Bouter dała się przełamać, sama po chwili wprawdzie odpowiedziała przełamaniem powrotnym, ale to był jej szczyt możliwości. Seryjnie przegrywała kolejne gemy, a całego seta w stosunku 2:6.
Rozpędzona Lys dobrze weszła w drugiego seta, ponownie rozpoczęła partię od obrony serwisu. Kilka minut później z kolei przypieczętowała przełamanie rywalki, która jednak ani myślała odpuszczać walki. Boulter nękała Niemkę solidnym returnem, wypracowała nawet dwa break pointy, jednak nie była w stanie w kluczowym momencie postawić "kropki nad i". Lys ostatecznie obroniła serwis, na tablicy wyników pojawił się rezultat 3:0.
Tym razem 59. zawodniczka świata odpowiedziała tylko jednym wygranym gemem i po 72 minutach gry zeszła z kortu pokonana przy stanie 0:2 (2:6, 1:6). Lys z kolei awansowała do drugiej rundy, w której zagra ze zwyciężczynią kanadyjskiego starcia Victorii Mboko z Biancą Andreescu.