Partner merytoryczny: Eleven Sports

Demolka w meczu z Igą Świątek, powtórki nie było. 85 minut walki o ćwierćfinał

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Belinda Bencić w kończącym się sezonie odniosła kilka bolesnych porażek, kiedy to nie była w stanie ugrać więcej niż dwa gemy. Ostatnią taką klęskę poniosła podczas Wimbledonu podczas starcia z Igą Świątek, od tego czasu jeszcze kilkukrotnie schodziła z kortu pokonana, ale za każdym razem z większą liczbą gemów na koncie. Teraz z kolei walczy o tytuł w Tokio, gdzie stoczyła 85-minutowy bój o ćwierćfinał z Warwarą Graczową.

Belinda Bencić podczas turnieju w Pekinie
Belinda Bencić podczas turnieju w PekinieMahesh Kumar A.East News

Belinda Bencić kapitalnie rozpoczęła sezon, bo na początku lutego sięgnęła po triumf w turnieju WTA 500 w Abu Zabi, pokonując po drodze m.in. Marketę Vondrousovą i Jelenę Rybakinę. To był pierwszy i ostatni finał 28-latki w tym roku, chociaż po drodze zaliczyła jeszcze kilka udanych występów. Niektóre z nich kończyły się jednak dotkliwymi porażkami.

Tak było m.in. podczas marcowego Indian Wells, gdy w ćwierćfinale z Madison Keys ugrała zaledwie dwa gemy (1:6, 1:6). Została też rozbita przez Elinę Switolinę w Miami (1:6, 2:6), a następnie przez Sofię Kenin w Charleston (0:6, 3:6). Po drodze skreczowała w starciu z Marią Sakkari w Rzymie przy stanie 2:6, w Bad Homburg wygrała trzy gemy w starciu z Jekateriną Aleksandrową, a w półfinale Wimbledonu odebrała bolesną lekcję tenisa od Igi Świątek (2:6, 0:6). Demolka w meczu z Polką była ostatnią tak wyraźną porażką Bencić.

Szwajcarka od tego czasu przegrała jeszcze kilka spotkań i to na wczesnych etapach turniejów, ale za każdym razem była w stanie ugrać co najmniej sześć gemów. Teraz walczy o jak najlepszy wynik w Tokio, gdzie turniej rangi WTA 500 z racji rozstawienia rozpoczęła od drugiej rundy i starcia z Warwarą Graczową. Urodzona w Rosji, ale obecnie reprezentująca Francję tenisistka, wcześniej poradziła sobie z Wang Xin.

Zobacz również:

Na zdjęciu Iga Świątek oraz jej ojciec - Tomasz Świątek
Iga Świątek

Doniesienia z domu Igi Świątek. Prawda wyszła na jaw. Tak traktuje ją rodzina

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    WTA Tokio. 85 minut walki w meczu Belinda Bencic - Warwara Graczowa

    Mecz Bencić z Graczową został rozegrany w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego i rozpoczął się od serwisu 82. w rankingu WTA reprezentantki Francji. Serwisu nieudanego, bo urodzona w Moskwie tenisistka straciła podanie. Bencić (13. w rankingu) po chwili podwyższyła prowadzenie, ale kilka minut później sama przegrała własnego gema serwisowego, jej rywalka doprowadziła do stanu 2:2.

    Kolejne gemy padały łupem niżej notowanej tenisistki, która prowadziła już 4:2 i była na dobrej drodze do zapisania seta na swoim koncie. Gładko jednak przegrała kolejnego gema serwisowego, po chwili Bencić błyskawicznie obroniła podanie, zrobiło się 4:4. Rozpędzona mistrzyni olimpijska z Tokio bez większych problemów przypieczętowała zwycięstwo 6:4.

    Reprezentantka Szwajcarii na początku drugiego seta miała małe problemy. Najpierw nie była w stanie znaleźć sposobu na dobrze serwującą rywalkę, po chwili sama broniła dwóch break pointów. Wyszła z tego obronną ręką, następnie przełamała Graczową. Jej rywalka ponownie doprowadziła do stanu 2:2, po chwili prowadziła już 3:2. Jak się okazało, był to ostatni wygrany gem tenisistki występującej pod francuską flagą. Końcówka partii należała do Bencić, która triumfowała 6:3, a w całym, trwającym 85 minut meczu, 2:0 (6:4, 6:3) i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Tokio, w którym zagra z Karoliną Muchovą.

    Tokio (K)
    1/8 finału
    23.10.2025
    03:30
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    Zobacz również:

    Kamil Majchrzak rywalizował z Benem Sheltonem o awans do drugiej rundy ATP 500 w Bazylei
    Tenis

    Brutalna porażka Majchrzaka. Życiowy sukces był o krok. Bolesny wpis Polaka

    Rafał Sierhej
    Rafał Sierhej
    Polsat SportPolsat Sport
    Belinda Bencic podczas meczu z Chloe Paquet
    Belinda BencićDavid GrayAFP
    Tenisistka uderzająca piłkę rakietą podczas meczu na korcie, skoncentrowana na akcji, w tle widoczne rozmyte postacie widzów.
    Belinda BencićWANG ZHAO AFP
    Warwara Graczewa
    Warwara GraczowaALAIN JOCARDAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja