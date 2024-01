Demolka w meczu Sabalenki. Białorusinka po meczu zadziwiła. Tego się nie spodziewali

Coraz bliżej do pierwszego wielkoszlemowego turnieju w tym roku czyli Australian Open. W ubiegłym sezonie najlepiej w Australii poradziła sobie wiceliderka światowego rankingi WTA Aryna Sabalenka. Białorusinka w decydującej batalii pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę 4:6, 6:3, 6:4. Wygląda na to, że i w tym sezonie będzie należeć do głównych faworytek, bo już pierwsze spotkanie turnieju w Brisbane pokazało, że jest w znakomitej formie.