Demolka w meczu "koszmaru" Świątek w Rzymie. 54 minuty i po sprawie

Katarzyna Koprowicz

W czasie, gdy swoje mecze pierwszej rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie rozgrywały Magda Linette i Magdalena Fręch, na korcie w stolicy Włoch zameldowała się też Jelena Ostapenko. W każdym z tych trzech spotkań pierwszy set zakończył się wynikiem 6:0 - równolegle do dramatu, jaki przeżywały Polki, kibice byli świadkami całkowitej dominacji Łotyszki, nazywanej "koszmarem" Igi Świątek ze względu na korzystny bilans spotkań z najlepszą polską tenisistką.

Jelena Ostapenko

Pierwsze mecze turnieju głównego w Rzymie rozegrano we wtorek, następnego dnia do akcji wkroczyły polskie tenisistki. W czasie, gdy Iga Świątek z racji rozstawienia rozpocznie zmagania od drugiej rundy i na kort wybiegnie dopiero w piątek, przed wyzwaniami stanęły Magda Linette i Magdalena Fręch. Pierwsza z nich na korcie numer 14 zmierzyła się z Tatjaną Marią, równolegle, także o godz. 11, na korcie Pietrangeli rozpoczął się mecz Magdaleny Fręch z Alexandrą Ealą. Nasze reprezentantki pierwszego seta w swoich starciach przegrały 0:6.

Co ciekawe, również w trzecim, rozgrywanym równolegle spotkaniu, padł wynik 6:0 w pierwszej partii. Na prestiżowym Campo Centrale zaprezentowała się Jelena Ostapenko, która o awans zagrała z występującą z dziką kartą przedstawicielką gospodarzy, Lucrezią Stefanini. Ostapenko (36. w rankingu WTA), która wygrała wszystkie dotychczasowe mecze z Igą Świątek i przez to jest nazywana "koszmarem" bądź "zmorą" Polki, nie ma za sobą udanych tygodni. Po tym, jak w Dosze dotarła do półfinału, zaliczyła "zjazd" formy - tylko w Miami udało jej się wygrać dwa mecze, w pozostałych turniejach szybciej żegnała się z rywalizacją. Teraz w Rzymie liczy na przełamanie.

Stefanini z kolei zajmuje 154. miejsce w światowym zestawieniu, ostatnio 27-latkę oglądaliśmy w turnieju WTA 125 w La Bisbal D'Emporda, gdzie przegrała już w pierwszej rundzie. Wcześniej w Madrycie, Miami i Indian Wells odpadła na etapie kwalifikacji, a gdy już gdzieś notowała lepszy wynik, była to słabiej obsadzona impreza.

WTA Rzym. Demolka w meczu Jelena Ostapenko - Lucrezia Stefanini

Włoszka fatalnie rozpoczęła spotkanie z faworytką, w żadnym z gemów pierwszego seta nie nawiązała wyrównanej walki, nie zdołała doprowadzić choćby do równowagi, nie mówiąc już o wypracowaniu break pointów czy szansie na obronę podania. W sumie ugrała zaledwie dziewięć punktów, została zdeklasowana w stosunku 6:0. Ostapenko wprawdzie nie wystrzegała się błędów, ale nawet jeśli zawodził ją pierwszy serwis, sięgała po drugi i tym robiła "różnicę" na korcie.

Stefanini lepiej weszła w drugiego seta, wprawdzie na otwarcie straciła podanie, ale w drugim gemie wypracowała break pointa. Łotyszka jednak kapitalnie rozegrała dwie kolejne akcje bazując na serwisie, którym wypracowała sobie możliwość wykończenia akcji precyzyjnym forhendem.

Kolejne dwa gemy również padły łupem faworytki i gdy wydawało się, że ta zaserwuje rywalce klasyczny "rowerek", czyli wynik 6:0, 6:0, nadeszło przełamanie. Przy stanie 0:4 Stefanini wprawdzie popełniła podwójny błąd, a po chwili dała się zaskoczyć Ostapenko podchodzącej do siatki, ale finalnie po autowym returnie rywalki mogła cieszyć się z pierwszego gema w meczu. Pierwszego i ostatniego zarazem, w kolejnych minutach ugrała zaledwie dwa punkty, przegrała mecz 0:6, 1:6. Ostapenko po spotkaniu trwającym zaledwie 54 minuty zameldowała się w drugiej rundzie, w niej zagra z rozstawioną z "6" Amandą Anisimovą.

Jelena Ostapenko
Jelena Ostapenko, Australian Open 2026
Jelena Ostapenko
