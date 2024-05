Demolka w finale, zimny prysznic dla rewelacyjnej Amerykanki. Kapitalne statystyki zepsute

W finale turnieju WTA w Strasbourgu Madison Keys rozbiła rewelację ostatnich tygodni Danielle Collins w dwóch setach, tracąc tylko trzy gemy i zapisała na swoim koncie kolejny triumf w tenisowej karierze. Dla Collins, w której wielu widziało już zawodniczkę, mogącą sprawiać problemy Idze Świątek czy Arynie Sabalence, był to zimny prysznic i to tuż przed turniejem na kortach im. Rolanda Garrosa, gdzie miała być jedną z kandydatek nawet do końcowego trofeum!