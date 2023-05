Demolka w finale, Polka triumfuje. Długo czekała na taki sukces

Tuż przed wybuchem pandemii Weronika Baszak osiągnęła największy dotąd sukces w karierze. W Melbourne dotarła do finału turnieju singlowego juniorek Australian Open, a nie była tam nawet rozstawiona. No i nikt na nią nie stawiał. Wyżej oceniano szanse m.in. Lindy Fruhvirtowej, Elsy Jacquemot, Robin Montgomery, Poliny Kudiermietowej. Dziś te zawodniczki są w pierwszej setce lub dwusetce światowego rankingu, fachowcy znają ich nazwiska. A o Baszak mieli prawo zapomnieć.

Finał Australian Open dał wielką nadzieję na przyszłość. Pandemia wszystko zepsuła

Niepowodzenie w singlu, sukces w deblu. To dobry prognostyk na przyszłość?

W ostatnim półroczu coś jednak drgnęło, choć wiązało się z dalekimi podróżami tenisistki z Wrocławia. Zwiedzała kolejne kontynenty, w Gwalijarze w Indiach dotarła do półfinału turnieju ITF W25, niedawno była w ćwierćfinale imprezy ITF W15 w Bużumburze w Burundi. Awansowała do ósmej setki rankingu, co dało jej jedynkę w głównej drabince rywalizacji w fińskiej wiosce Vierumäki niedaleko Lahti. Tu przeżyła jednak spore rozczarowanie, przegrała pierwsze starcie ze Słowaczką Mią Chudejovą 6-2, 3-6, 3-6. Powetowała sobie to jednak w rywalizacji deblowej.