Demolka w finale! Kolejny tytuł dla polskiego tenisisty, Niemiec bez szans

Daniel Michalski po raz dziesiąty w karierze wygrał imprezę rangi ITF , co akurat miało dla niego bardzo istotne znaczenia. Tenisista Mery Warszawa miesiąc temu mocno spadł w rankingu ATP, miałby problemy z dostaniem się do challengerów. Wybrał więc drogę podbudowania swojego rankingu w mniejszych zawodach, gdzie mógł liczyć na rozstawienie i był faworytem większości starć . W tej roli nie zawiódł, wygrał dwa turnieje , w kolejnym wystąpił w finale. Wrócił więc do trzeciej setki światowej listy i wkrótce czekają go już sprawdziany w bardziej prestiżowych rywalizacjach.

Ekspresowy początek finału w wykonaniu Polaka. Daniel Michalski zaskoczył rywala

Dziś w Santa Margherita di Pula rywalem Polaka w finale był Niemiec Sebastian Fanselow. To doświadczony gracz, ma już 31 lat i zapewne nic wielkiego w tym sporcie nie osiągnie, skoro nie udało mu się to do tej pory. Za to bardzo ekspresyjny, co chwilę pokrzykujący, wołający sędziego głównego do sprawdzania śladów na korcie. No i rzucający rakietą w trudnych momentach. Polak przy nim to oaza spokoju - może nawet czasem Michalski jest zbyt spokojny. Dziś mu to jednak pomogło.