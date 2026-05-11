Demolka w 58 minut. Była światowa "1" za burtą w Rzymie

Do tej pory Jelena Rybakina mierzyła się z Karoliną Pliskovą cztery razy. Zawsze pokonywała Czeszkę wynikiem 2:0.

Nie inaczej było tym razem. Jelena Rybakina znowu zdeklasowała Karolinę Pliskovą, tym razem w Rzymie.

W pierwszym secie, posługując się sportowym żargonem, "nie było czego zbierać". Jelena Rybakina przełamała serwis swojej rywalki pry pierwszej możliwe okazji i zrobiła to jeszcze dwa razy pod rząd.

Pliskova zdeklasowana, pokaz siły Rybakiny. Kazaszka zachwyca w Rzymie

Pierwsza odsłona zakończyła się zwycięstwem Kazaszki 6:0.Grą w tej partii wiceliderka rankingu WTA wybiła swojej rywalce tenis z głowy. A ta musiała przecież rozegrać jeszcze przynajmniej jednego seta.

W drugiej odsłonie Karolina Pliskova zaprezentowała się lepiej. Niewiele lepiej, ale lepiej - cytując "Kilera" Juliusza Machulskiego. W piątym gemie potrafiła nawet przełamać serwis Jeleny Rybakiny i wyjść na 2:3. W tamtym momencie pojawiła się nawet nadzieja na to, że pojedynek nie zakończy się po tym secie.

Szybko jednak zgasła, ponieważ Jelena Rybakina nie przegrała już w tym meczu nawet jednego gema. Przy stanie 5:2 przyjmowała serwis rywalki. Karolina Pliskova obroniła, co prawda, aż trzy piłki meczowe, ale przy czwartej okazała się już bezradna.

Tym samym Jelena Rybakina awansowała do ćwierćfinału "tysięcznika" w Rzymie, gdzie zmierzy się z Eliną Switoliną. Dojdzie więc do hitu w ramach czołowej "siódemki" rankingu WTA. Choć faworytką tego pojedynku ponownie będzie Kazaszka, tym razem z pewnością nie będzie jej tak łatwo.

Porażką 0:6, 2:6 z turniejem w Rzymie pożegnała się była liderka rankingu WTA. Karolina Pliskova plasowała się na jego szczycie w lipcu 2017 roku po zwycięstwach w Cincinnati, Brisbane i Dosze. Wtedy Czeszka doszła również do półfinału Rolanda Garrosa, co było jej najlepszym wynikiem w karierze na tym turnieju.

W półfinale może dojść do jej starcia Jeleny Rybakiny z Igą Świątek. Stanie się tak, jeśli wcześniej Kazaszka pokona Elinę Switolinę, a Polka Jessikę Pegulę.

Jelena Rybakina

Jelena Rybakina

Karolina Pliskova notuje świetny powrót po kontuzji

