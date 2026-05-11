Demolka w 58 minut. Była światowa "1" za burtą w Rzymie

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Mecz Jeleny Rybakiny z Karoliną Pliskovą zakończył się po 58 minutach i 23 sekundach. Po porażce 0:6, 2:6 była liderka rankingu WTA ostatecznie pożegnała się z tegorocznym turniejem w Rzymie. Wiemy już, że o półfinał, w którym zagrać może również Iga Świątek, powalczy aktualna liderka rankingu Race. To był prawdziwy pokaz siły wyżej notowanej Kazaszki.

Jelena Rybakina w bordowym stroju podczas dwuręcznego uderzenia piłki na korcie tenisowym w Rzymie.
Jelena Rybakina, WTA Rzym Robert PrangeGetty Images

Do tej pory Jelena Rybakina mierzyła się z Karoliną Pliskovą cztery razy. Zawsze pokonywała Czeszkę wynikiem 2:0.

Nie inaczej było tym razem. Jelena Rybakina znowu zdeklasowała Karolinę Pliskovą, tym razem w Rzymie.

W pierwszym secie, posługując się sportowym żargonem, "nie było czego zbierać". Jelena Rybakina przełamała serwis swojej rywalki pry pierwszej możliwe okazji i zrobiła to jeszcze dwa razy pod rząd.

Zwycięstwo Świątek z Osaką. To nie koniec nerwów. Miejsce wisi na jednym punkcie

Pliskova zdeklasowana, pokaz siły Rybakiny. Kazaszka zachwyca w Rzymie

Pierwsza odsłona zakończyła się zwycięstwem Kazaszki 6:0.Grą w tej partii wiceliderka rankingu WTA wybiła swojej rywalce tenis z głowy. A ta musiała przecież rozegrać jeszcze przynajmniej jednego seta.

W drugiej odsłonie Karolina Pliskova zaprezentowała się lepiej. Niewiele lepiej, ale lepiej - cytując "Kilera" Juliusza Machulskiego. W piątym gemie potrafiła nawet przełamać serwis Jeleny Rybakiny i wyjść na 2:3. W tamtym momencie pojawiła się nawet nadzieja na to, że pojedynek nie zakończy się po tym secie.

Szybko jednak zgasła, ponieważ Jelena Rybakina nie przegrała już w tym meczu nawet jednego gema. Przy stanie 5:2 przyjmowała serwis rywalki. Karolina Pliskova obroniła, co prawda, aż trzy piłki meczowe, ale przy czwartej okazała się już bezradna.

Tym samym Jelena Rybakina awansowała do ćwierćfinału "tysięcznika" w Rzymie, gdzie zmierzy się z Eliną Switoliną. Dojdzie więc do hitu w ramach czołowej "siódemki" rankingu WTA. Choć faworytką tego pojedynku ponownie będzie Kazaszka, tym razem z pewnością nie będzie jej tak łatwo.

Porażką 0:6, 2:6 z turniejem w Rzymie pożegnała się była liderka rankingu WTA. Karolina Pliskova plasowała się na jego szczycie w lipcu 2017 roku po zwycięstwach w Cincinnati, Brisbane i Dosze. Wtedy Czeszka doszła również do półfinału Rolanda Garrosa, co było jej najlepszym wynikiem w karierze na tym turnieju.

W półfinale może dojść do jej starcia Jeleny Rybakiny z Igą Świątek. Stanie się tak, jeśli wcześniej Kazaszka pokona Elinę Switolinę, a Polka Jessikę Pegulę.

Rzym (K)
1/8 finału
11.05.2026
21:00
Zakończony
Wszystko o meczu

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Włosi już to wiedzą. Taki komunikat tuż po meczu Świątek z Osaką

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Zawodowa tenisistka w fioletowym stroju sportowym z opaską na głowie i plastrem na prawym ramieniu zaciska pięść w geście determinacji podczas meczu tenisowego.
Jelena RybakinaFAYEZ NURELDINEAFP
Zawodniczka tenisowa w jasnej sukience podczas meczu odbija piłkę rakietą, w tle tablica reklamowa oraz fragmenty kortu tenisowego.
Jelena RybakinaWaleed ZeinAFP
Zawodniczka tenisa w pomarańczowym stroju świętuje zwycięstwo, trzymając rakietę w jednej ręce, zaciśniętą pięść w drugiej, na ciemnym tle kortu.
Karolina Pliskova notuje świetny powrót po kontuzjiDar YasinEast News
Mateusz Bieniek - asy serwisowe w sezonie 2025/2026Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja