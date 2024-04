Demolka w 41 minut, Polka z awansem. Jeden gem dla rywalki z... Nepalu

14 zwycięstw i 4 porażki, dwa wygrane turnieje, kolejne dwa przegrane dopiero w finałach - to bilans Weroniki Falkowskiej w sześciu rozegranych w tym roku turniejach ITF w grze podwójnej. Ostatnie dwa starty - na nawierzchni dywanowej w Solarino oraz na mączce w Bużumburze zakończyły się zwycięstwami, Polka wygrała sześć kolejnych spotkań. Najpierw we Włoszech ze swoją rodaczką Martyną Kubką , w zeszłym tygodniu zaś w Burundi z Holenderką Stephanie Visscher .

Najlepsza tenisistka Nepalu po drugiej stronie siatki. Wkrótce... zadebiutuje w rankingu WTA

Polka i Holenderka w kolejnych - ostatnich już - zawodach w Burundi zostały rozstawione w drabince debla z jedynką. Dla Falkowskiej to tak naprawdę wstęp do prawdziwej rywalizacji, bo ta najważniejsza czeka ją w singlu. W pierwszym turnieju odpadła po bardzo zaciętym, trzygodzinny starciu z Francuzką Alice Tubello , która później triumfowała w całej rywalizacji. Teraz Falkowska jest rozstawiona z piątką, w środę zagra z Włoszką Maddaleną Giordano , znacznie niżej od siebie notowaną.

Na dzień dobry przystąpiła więc do rywalizacji deblowej - tu los wskazał jej i Visscher parę niezwykle egzotyczną: Amerykankę Shrię Atturu oraz reprezentującą Nepal Abhilashę Bitię. Szczególnie przypadek tej drugiej tenisistki jest bardzo ciekawy. Można bowiem znaleźć z zawodniczką wywiady przeprowadzane w jej rodzinnym kraju, a sęk w tym, że 20-latka... jeszcze nie zadebiutowała w rankingu WTA. Ani w singlu, ani w deblu - mimo, że co jakiś czas próbuje sił w turniejach ITF. Teraz właśnie po raz trzeci dostała się do głównej drabinki, poprzednio w Gurugram w Indiach i też w Bużumburze, więc ta chwila debiutu wkrótce nastąpi.