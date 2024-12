Demolka u progu meczu Rybakiny. 6:1, 6:0, koniec po 52 minutach. Triumf pogromczyni Fręch

W najbliższych dniach oczy polskich kibiców będą skierowane głównie na United Cup, gdzie 30 grudnia reprezentacja Polski, z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem na czele, rozpocznie walkę o swój premierowy triumf w tych drużynowych rozgrywkach. W rywalizacji ekip można zobaczyć również Jelenę Rybakinę, której pierwszy pojedynek z Jessicą Bouzas Maneiro zaplanowano już na dzisiaj.

Równolegle do United Cup rozpoczęły się także kwalifikacje do turnieju WTA 500 w Brisbane, gdzie miejsce w głównej drabince mają już zapewnione Magdalena Fręch oraz Magda Linette. Zanim na korcie w Perth pojawiły się reprezentantki Kazachstanu i Hiszpanii, to w Brisbane zakończył się mecz tenisistki, która znalazła sposób na zawodniczkę klubu KS Górnik Bytom podczas październikowego turnieju WTA 500 w Tokio. Reklama

Mowa o Zeynep Sonmez, sensacyjnej pogromczyni Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie zmagań w stolicy Japonii. Tenisistka z Turcji potrafiła jednak potwierdzić dobrą formę na koniec sezonu 2024 poprzez triumf w turnieju WTA 250 w Meridzie. Dzięki temu awansowała też do czołowej "100" kobiecego rankingu i obecnie plasuje się na 88. lokacie. To nie starczyło jednak, by załapać się do głównej drabinki WTA 500 w Brisbane. W związku z tym musiała wziąć udział w eliminacjach. W pierwszej fazie zmierzyła się z będącą na 191. pozycji Jekateriną Makarową.

Zeynep Sonmez awansowała do decydującej rundy eliminacji do turnieju WTA 500 w Brisbane

Makarowa rozpoczęła spotkanie od pewnie wygranego gema przy własnym podaniu, ale później pojedynek zaczął jej uciekać. Sonmez przejęła inicjatywę na korcie i kolekcjonowała kolejne "oczka". Dopiero w czwartym rozdaniu pierwszego seta pojawiły się kolejne szanse dla Jekateriny. Miała w sumie aż trzy break pointy, ale nie wykorzystała żadnego z nich. Chwilę później jedną ze swoich szans wzięła za to Zeynep i jeszcze bardziej odskoczyła przeciwniczce. Ostatecznie Turczynka triumfowała w premierowej odsłonie starcia 6:1. Reklama

Panie rozegrały zacięty gem na otwarcie rywalizacji w drugiej partii. Okazję na przełamanie miała także Rosjanka, ale ostatecznie lepiej tę część spotkania rozpoczęła wyżej notowana tenisistka. Był to ważny moment dla dalszych losów seta. Sonmez kontynuowała swoją dominację na korcie i zbierała kolejne gemy. Makarowa nie była w stanie już odpowiedzieć ani jednym "oczkiem". Ostatecznie mecz zakończył się pogromem - 6:1, 6:0 na korzyść reprezentantki Turcji. Cały pojedynek potrwał zaledwie 52 minuty.

Rywalką Zeynep w decydującej rundzie eliminacji do turnieju WTA 500 w Brisbane będzie Astra Aharma lub Polina Kudiermietowa. Niezależnie od ostatecznej przeciwniczki, to tenisistka rozstawiona z "1" w kwalifikacjach powinna być faworytką do awansu do głównej drabinki zmagań.



Jelena Rybakina / AFP