Demolka Świątek, fatalna wiadomość nadeszła później. Ogłaszają ws. Raducanu, nagły koniec

Po udanych występach w Billie Jean King Cup Emma Raducanu miała pełne prawo wierzyć, że zła karta wreszcie się odwróci, a zmagania w Melbourne okażą się dla niej udane. Brytyjka miała za sobą serię nieudanych turniejów, ale na starcie Australian Open wyglądała na wyjątkowo zdeterminowaną do osiągnięcia sukcesu.

Raducanu walczy o powrót na szczyt. W Melbourne zatrzymała ją Iga Świątek

Już w 1. rundzie mistrzyni US Open trafiła na wymagającą rywalkę. Jekaterina Aleksandrowa to jedna z najlepiej serwujących tenisistek w tourze, choć na Antypodach to Emma Raducanu dała prawdziwy popis w tym aspekcie. Posłała aż dziewięć asów i pokonała Rosjankę w dwóch setach. W takim samym stosunku triumfowała nad Amandą Anisimową. Miała jednak świadomość, że już na etapie 3. rundy może trafić na Igę Świątek. I tak też się stało.