Demolka na korcie, 0:6 w pierwszym secie. I nagła decyzja finalistki Wimbledonu

WTA Wuhan. Harriet Dart nie zagra w turnieju

Podczas losowania drabinki turniejowej swoją rywalkę poznała także Magda Linette , której przyjdzie sprawdzić formę Ludmiły Samsonowej. Magdalena Fręch zagra z kolei z kwalifikantką , więc musi poczekać do niedzieli na zakończenie eliminacji. A w tych doszło już do pierwszych zaskakujących rozstrzygnięć.

Jedną z niespodzianek jest to, co stało się w meczu z rozstawioną z "dziewiątką" w kwalifikacjach Harriet Dart (76. miejsce w rankingu WTA). Finalistka Wimbledonu w grze mieszanej z 2021 roku zagrała z Aną Bogdan , która jest notowana 44 pozycje niżej od Brytyjki. Mimo to Rumunka w pierwszym secie wręcz rozbiła Dart - najpierw dwukrotnie przełamała rywalkę, później wygrała piątego, bardzo zaciętego gema, w którym sama broniła break pointa. Przy stanie 5:0 dla rywalki Brytyjka poprosiła o przerwę medyczną.

Finalistka Wimbledonu wróciła na kort, ale gładko przegrała kolejnego gema przy własnym serwisie, a całą partię 0:6. Do drugiego seta nie przystąpiła, bo postanowiła skreczować, przez co Bogdan automatycznie awansowała do finałowej fazy kwalifikacji. A w tej o prawo gry w turnieju głównym zagra z Xiaodi You lub Mai Hontamą.