Demolka na Campo Centrale tuż przed starciem Gauff. 64 minuty turniejowej "1"

Internazionali d’Italia wchodzi w decydującą fazę. W czwartek na głównym obiekcie Campo Centrale rozegrano kluczowe spotkania zarówno w rywalizacji pań, jak i panów. Tego dnia poznamy obie finalistki WTA 1000 Rzym. Za to niedługo po godz. 20:00 wyłoniona został czwórka półfinalistów zmagań ATP. Do boju - w swoim drugim turnieju w tym roku - ruszył Jannik Sinner, który w ostatnim ćwierćfinale kompletnie rozbił Caspera Ruuda. Lider rankingu ATP rywalizował z mistrzem Mastersa w Madrycie, to miał być hit dnia. A spotkanie trwało 64 minuty i 21 sekund. I zakończyło się demolką Norwega.